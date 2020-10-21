مصادر: إحالة الأب ونجله في واقعة "زنا المحارم" للمحاكمة خلال أيام

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في واقعة زنا المحارم بالجيزة، إنه سيتم إحالة الأب والابن المتهميّن بمعاشرة الابنة، للمحاكمة الجنائية، خلال الأيام المقبلة.

وأمرت الجهات القضائية المختصة بحبس المتهميّن احتياطيًا على ذمة القضية، بتهم الاعتداء على قيم المجتمع وممارسة الجنس مع ابنته القاصر، والشروع في قتل الرضيع ثمرة الخطيئة للفتاة، كما أمرت بتسليم الفتاة إلى عمتها، بعدما تعهدت بحُسن رعايتها.

وكشف فحص الهاتف الخاص بالابن المتهم والمودع فى إحدى مؤسسات الأحداث، عن مفاجأة، حيث تبين احتوائه على صور عارية لشقيقته التوأم، وفيديوهات قام بتصويرها المتهم أثناء معاشرة شقيقته، لمدة عام كامل.

وكشفت التحقيقات أن الأب وابنه تكتما على حمل الابنة، نتيجة معاشرتهما لها لمدة عام كامل، حتى وضعت مولودها، وحاول الأب التخلص منه في إحدى ترع منشأة القناطر، قبل أن يقبض الاهالي عليه ويسلموه للشرطة.

وتكشفت معالم الجريمة المفزعة، بعدما نجح المارة في الإمساك بالأب وهو يلقي طفلاً رضيعاً في الزراعات، وتم انقاذ الطفل وجرى إيداعه في أحد المستشفيات، لتتوالى المفاجآت في القضية، بأن الرضيع ثمرة الخطيئة مع ابنته.

وحكى الشقيق التوأم للفتاة تفاصيل الجريمة النكراء، التي مفادها أن والده انفصل عن والدته منذ عام ونصف العام، وأنه أدمن مشاهدة الأفلام الإباحية، وأن شقيقته ضبطته يوماً بمشاهدة فيلم، فأقنعها بمشاهدتها معه، وقاما معًا بتقليد هذه النوعية من الأفلام، وأن والدهما مارس الرذيلة مع ابنته أيضًا، حتى شعرت بإعياء، واكتشفا أنها حامل.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، يفيد بضبط مزارع، 52 عاماً، أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه في الترعة.