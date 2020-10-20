تحقيقات "زنا المحارم": حدثت بالبحيرة وحاولوا التخلص من الرضيع بالجيزة

48 ساعة من التحقيقات قضتها الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، في واقعة زنا المحارم وأبطالها الأب وابنه وابنته، حيث اعترف الابن بمعاشرة شقيقته التوأم على مدار عام كامل، كما عاشرها والدهما أيضا، وتسبب ذلك في حملها سفاحا منهما.

التحقيقات المكثفة أكدت أن الأسرة من البحيرة وأن وقائع المعاشرة الجنسية وقعت في البحيرة، إلا أن الأب، حاول التخلص من الرضيع بعد ولادته، في ترعة بمنشأة القناطر، قبل أن يشتبه فيه الأهالي، ويضبطوه ويبلغوا الشرطة عنه.

الابن اعترف تفصيليا بالحادث، وقال إنه أدمن مشاهدة الأفلام الإباحية، وذات يوم ضبطته شقيقته التوأم متلبسا بذلك، فأقنعها بتقليد هذه الأفلام، وحدثت بينهم علاقة، بعلم والدهما والذي اشترك فى هذه الأفعال مع ابنته، حتى علما بحملها.

التحريات قالت إن الأم انفصلت عن الأب منذ عام ونصف، بسبب خلافات استمرت بينهما طويلا، وبعدها انحلّ رباط الدم بين الأسرة وغرقوا سويا فى الشهوة.

تكتمت الأسرة على نبأ حمل الابنة صاحبة الـ 14 عاما، حتى وضعت طفلها، وفكّر الأب فى طريقة للتخلص منه، حيث حمله بعد ولادته وتوجه إلى مركز منشأة القناطر، وهمّ بإلقائه فى الترعة، إلا أن الأهالي ارتابوا وشكوا فى أمره.

استفسر الأهالي عن هوية الرجل، وأبلغوا الشرطة، والتى حضرت إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل هو نتيجة علاقة محرمة بين الأب وابنه وابنته.

وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمين، وأمرت بحبس الأب والابن، بينما أخلت سبيل الابنة وسلمتها لخالتها التى تعهدت برعايتها، كما أمرت بإيداع الرضيع دار رعاية، ونسبته رسميا فى الأوراق لجده.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، يفيد بضبط مزارع 52 عاما، أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه فى الترعة.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أن الأب حاول التخلص من طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بين ابنه وابنته التوأم، وأنه كان على علم بتلك العلاقة، وانتظر حتى أنجبت الابنة الطفل، وقام بحمله عقب ولادته بـ24 ساعة وحاول التخلص منه.