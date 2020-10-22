وزيرة التجارة تدعو الكيانات الاقتصادية الدولية لتوجيه استثماراتها لمصر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة منذ 2016 أسهم فى جعل الاقتصاد واحداً من أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت فى تحقيق الاستقرار الكلى والنمو الشامل والمستدام من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات، فى مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص كشريك أساسى للحكومة فى تحقيق خطط التنمية.

وقالت فى سياق الكلمة التى ألقتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الجلسة الخاصة بعرض فرص الاستثمار فى مصر، أمس، إن الدولة سعت لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت فى وضع استراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية 2030»، التى تم إعدادها وصياغتها وفقاً لمنهج تشاركى يضم إلى جانب الحكومة كلاً من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وجميع الشركاء.

وأوضحت الوزيرة، ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوى المنعقد بدولة الإمارات، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق تضمنت الشبكة القومية للطرق، والتوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة، حيث تستهدف الدولة إنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمرانى وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة فى المدن القائمة، داعية الكيانات الاقتصادية الدولية إلى توجيه استثماراتها لمصر.