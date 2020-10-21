مذكرة بين غرف التجارة الأمريكية في مصر واليونان وقبرص لتعزيز الاستثمار

وقعت اليوم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وغرفة التجارة الأمريكية في قبرص ، وغرفة التجارة الأمريكية اليونانية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار والعلاقات التجارية بين أعضائها ومع الدول الأعضاء.

وأقيم اليوم حفل التوقيع عبر الانترنت بالتزامن بين نيقوسيا والقاهرة وأثينا، وبحضور سفراء الولايات المتحدة وكبار ممثلي البعثات الدبلوماسية في الدول الثلاث.وقال بيان صادر عن الغرف الثلاث إنه تم إعداد مذكرة التفاهم لإنشاء إطار عمل للتعاون المشترك بين غرف التجارة الأمريكية الثلاث ، نظرًا لأهدافها المشتركة في تمثيل مصالح مجتمعات الأعمال الخاصة بها ؛ وتحقيق الفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها للمناطق.

وأكد البيان أن المنظمات الثلاث ستعمل سويًا على تبادل معلومات السوق وفرص الأعمال والوفود الاقتصادية بانتظام لتعزيز مصالح الشركات الأمريكية والشركات الأعضاء الأخرى في بلدانهم، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تقديم الدعم لأعضاء كل غرفة من غرف التجارة الأمريكية عند تنظيم الزيارات لأغراض تجارية ومساعدة ممثلي الأعمال من الدول الثلاث في الانخراط في أنشطة الأعمال والاستثمار.

وأشار البيان إلي أن غرف التجارة الأمريكية الثلاث ستعمل على التنظيم المشترك للاجتماعات والندوات والمعارض التجارية وورش العمل والمؤتمرات في المنطقة وربما في الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة وبشكل عام التعاون التجاري والاقتصادي.

كما سيقدمون المساعدة المتبادلة لتحديد الشركاء المناسبين المهتمين بالاستثمار والأعمال والتعاون التقني فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الأعمال في كل من البلدان.

وقال مايرون بريليانت ، النائب التنفيذي لرئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس الشؤون الدولية: "يمثل حفل التوقيع اليوم علامة بارزة في تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في مصر واليونان وقبرص. بالنظر إلى التحديات التي يفرضها الوباء ، من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لنا بناء جسور اقتصادية. نأمل أن تعزز هذه الاتفاقية المزيد من الفرص التجارية للشركات الأمريكية في منطقة شرق البحر المتوسط ​​المتكاملة بشكل متزايد ".

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقبرصي ، هاريس كاكوليس إن مصر واليونان وقبرص تعد ثلاث دول مجاورة دعمت تاريخيًا وحقيقيًا بيئة السلام والأمن والازدهار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وأوضح أنه خلال السنوات القليلة الماضية، صعدت حكومات الدول الثلاث من مساعيها في السعي النشط لتشكيل هذه البيئة ، والتي من شأنها أن تفضي أيضًا إلى التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقال د.شريف كامل ، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر ، إن الغرفة تؤمن إيمانًا راسخًا بالقيمة التي ستجلبها هذه الشراكة الجديدة لأعضائها ، من خلال التعاون الذي يبدأ من التبادل المنتظم لمعلومات السوق ، وتبادل الفرص التجارية ، إلى الوفود الاقتصادية لتعزيز مصالح الشركات الأمريكية والشركات الأعضاء الأخرى. في كل بلد من البلدان الثلاثة.

وأضاف رئيس غرفة التجارة الأمريكية اليونانية ، نيكولاوس باكاتسيلوس "نحن في الغرفة التجارية الأمريكية اليونانية متحمسون للغاية لتوقيع مذكرة التفاهم مع الغرف الأمريكية في مصر وقبرص والآفاق التي يتم فتحها لتآزر اقتصادي وتجاري أوسع ليس فقط لأعضائنا ، ولكن أيضًا لمجتمع ريادة الأعمال الأوسع في بلداننا".

وتابع: "هذه الاتفاقية هي خطوة إضافية بعد الاتفاقية الثلاثية التي وقعتها حكومات الدول الثلاث وترمز إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول في استقرار ونمو وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​لصالح الناس في هذه المنطقة ”.