"شيكالاستيك" تجمع حسن أبو الروس والمدفعجية

أطلق الفنان حسن أبو الروس، أجدد أعماله الغنائية "شيكالاستيك"، بشكل فيديو كليب مثير، يجمعه لأول مرة مع فرقة المدفعجية، والفنان أمير عيد من فرقة كايروكي.

وحملت الأغنية، على جرعة بهجة مفرطة بفكرة كلماتها الخفيفة والكوميدية وتصميم الفيديو كليب المثير والمختلف، والذي اعتمد على الجرافيك، ومزجه برقصة خفيفة الدم.

وتعد الأغنية، أجدد إطلالة فنية لحسن أبو الروس، بعد أصداء النجاح الجماهيري غير المسبوق التي لاقاها بمشاركته في بطولة مسلسل "بـ 100 وش"، خلال السباق الرمضاني، بمشاركة النجوم نيللي كريم وآسر ياسين، ولفتت المدفعجية الأنظار بغنائها تتر المسلسل عبر أغنية "مليونير".

وكشف أبو الروس، أن فكرة الأغنية جاءت من لوعه بكلمة "شيكالاستيك" التي يظل يرددها لوصف أي شئ أو تصرف مبهج ومفرح، مثل أسلوب كلام مضحك أو طريقة ملابس مميزة أو حتى عند الهروب من الواقع وتخيل عالم فضائي وخيالي يغوص فيه في بحر من البهجة والتفاؤل والسعادة.

وأضاف أنه عرض فكرة الأغنية على فرقة المدفعجية وتم تطويرها عبر ورشة عمل، شاركه في كتابتها إسلام شيندي وكنكة، بينما تولى مهمة التوزيع ديزل، وتم عرضها على أمير عيد الذي تحمس للمشاركة فيها، وقرر دعم أبو الروس بالغناء معه والمساعدة على نشرها وشهرتها، بينما أخرجت الكليب غادة والي.

وتعيد هذه الأغنية حسن أبو الروس للساحة الغنائية بعد قرابة سنة منذ آخر أغنياته "كفاية إنك معايا" التي جمعته مع الفنانة ليلى عز العرب، بعد احترافه مجال الغناء منذ عامين عبر تقديمه أغنية "يا نجم يا ستار" التي تم إهدائها لنجم المنتخب المصري وفريق ليفربول العالمي محمد صلاح، كما تعد أجدد الإطلالات الفنية للفنان أمير عيد بعد مشاركته في بطولة فيلم "لما بنتولد"، الذي عرض في عدة مهرجانات سينمائية عربية وعالمية منها عرضه حاليا في مهرجان اونتاريو السينمائي الدولي في كندا، كما يعقب العمل الغنائي المشترك آخر أغنيات فرقة المدفعجية "احنا الدولارات".