سعفان يطمئن على الطبيبة المصرية المعتدى عليها بالكويت: حقوقها محفوظة

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم وزارة القوى العاملة، إنّ الوزارة ستصدر بيانا صحفيا بعد قليل، يتضمن جهودها في الحفاظ على حقوق العاملين المصريين بالخارج، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد سعد الدين، أنّ محمد سعفان وزير القوى العاملة، يتابع مع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالكويت، للاطمئنان على حالة الطبيبة المصرية المعتدى عليها بالكويت.

سعفان: تواصل مستمر بالممثل العمالي المصري للاطمئنان على الطبيبة

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم، إنّه على تواصل مستمر بالممثل العمالي المصري بالكويت، أحمد إبراهيم، موضحا أنّ مكتب التمثيل العمالي في القنصلية المصرية بالكويت، اتخذ الإجراءات القانونية والرسمية لحفظ حقوق الطبيبة المصرية، بالتنسيق مع الجهات الكويتية الرسمية.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنّ حقوق الطبيبة المصرية محفوظة، والوزارة في القاهرة والقنصلية المصرية والممثل العمالي بالكويت، يقدمون كل أنواع الدعم والمساندة للطبيبة المصرية.

من جانبه، أوضح هيثم سعد الدين، أنّ البيان يتضمن تصريحات للطبيبة المصرية، تؤكد فيها تلقيها الدعم من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، ومكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت.

وأضاف الطبيبة المصرية، أنّها فخورة بكونها مصرية، وتابعت: "اهتمام بلدي بي جعل رأسي مرفوعا وكرامتي محفوظة".

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن أمس الأول التواصل مع الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع)، التي تعرضت لحادث اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها في مستوصف مبارك الكبير الشرقي، عن طريق مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت.

وأشار إلى إبلاغها تمنيات الوزارة بالشفاء العاجل، ومتابعة قضيتها والوقوف إلى جانبها، لحين الحصول على حقوقها الأدبية والمادية، ويزورها الملحق العمالي غدا، في مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنّ الوزير كلّف مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية أولا بأول، وإبلاغها بأنّ الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة، نتيجة حادث الاعتداء.