وزير القوي العاملة: الطبيبة المصرىة بالكويت المعتدى عليها حقوقها محفوظة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) التى تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت ، قام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بالتواصل معها ، وإبلاغها تمنياتنا لها بالشفاء العاجل ومتابعة قضيتها والوقوف بجانبها لحين الحصول على كافة حقوقها الأدبية والمادية، وسوف يقوم الملحق العمالي بزيارتها غدا فى مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها للاطمئنان علي حالتها الصحية أولا بأول، وإبلاغها أن الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة نتيجة حادث الاعتداء ، مؤكداً أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أى مواطن مصرى والالتفاف حوله إذا وقع فى أى مشكلة مشدداً على أن كرامة المصرى من كرامة الوطن.

ووجه الوزير - من خلال الملحق العمالى - الطبيبة المصابة بالتواصل الدائم مع مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت الذي يتابع حالتها وسير التحقيقات بالتنسيق مع القنصلية، منوها أن سفير مصر بالكويت طارق القونى، والقنصل العام والمستشارين العمالى والقانونى يقفون بجانبها.

وفى تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح الملحق العمالى بالكويت أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي، أنه قام بالتواصل مع الطبيبة (ل ر م ع) وهي تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقى منذ ٢٠١٠ ، وأشارت إلي أنها تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنيين الكويتيين، وأنه وفقا لسجلات المستوصف المدون بها كافه بياناته، تقول أنه في أثناء الكشف علي أذنه بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة أيام العطلات الأسبوعية، حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات وقطع جزء من اللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوا قام بسبهم وانصرف.

وأضاف الملحق العمالي قائلا : إن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر الرقة وتم تحرير محضر برقم ١٥٩/٢٠٢٠ الرقة بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالاصابات.

ويواصل مكتب التمثيل العمالي متابعة الحادث بالتعاون مع القنصلية المصرية بالكويت .