نادية العراقية عن حذف مشاهدها من "عمارة يعقوبيان": دموعي زي المطر

أبدت الفنانة نادية العراقية، حزنها الشديد لغيابها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، وتعرضها لمواقف صعبة على مدار مشوارها الفني، لا سيما المُتعلق بحذف أدوارها من بعض الأفلام.

وكتبت "نادية" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لما اشتغل في دور ويتحذف.. زي إحساس حامل وسقطت وابنها مات.. شاهدت فيلم عمارة يعقوبيان ودموعي زي المطر والحزن ملاني.. الفيلم ده كنت بروح الصبح وأرجع الفجر قال إيه لازم أبقى متواجدة عشان مشاهد السطح.. وأفضل ملطوعة وهم بيصوروا مشاهد النجوم وأنا مش فيها".

وأضافت: "كان عندي 3 مشاهد أساسية مع الفنان أحمد بدير اتحذفوا.. مكنش معايا عربية وأحيانا أخذها ميكروباص أو كعابي.. كنت بنام في الغرفة اللي صور فيها بدير مشاهده في السطح"، متابعة: "في فول الصين اتشال دوري.. وفي فيلم الشبح.. وتتح وكتير من الشغل".

ووصفت مشوارها الفني، بقولها: "مشواري مؤلم جدًا وشفت فيه أهوال.. ولسه صابرة وراضية وبحب الوسط وناسه رغم كل شيء".

وكانت الفنانة فاتن فتحي والمعروفة في الوسط الفني بـ"نادية العراقية"، قد حذرت مؤخرًا من التشهير بها وأبنائها والتشكيك في نسبهم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت فاتن فتحي، عبر حسابها على "فيس بوك"، مستعينة بنشر صور لأبنائها ووالدهم، قائلة: "أيوة دول ولادي ووالدهم، رجعتوا تنشروا صورهم وأقذر تعليقات".

وتابعت: "بأي حق تشككوا في النسب يا كلاب، بأي حق تقولوا الفلوس بتحلي، أنتم شفتوا عايشة إزاي، الحسد والقر قعدوني من الشغل".

واستطردت: "ماشوفناش فرحة، والأمراض دخلت بيتي، بطلوا قر، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال، يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم".

كانت نادية العراقية، اعتادت على نشر صور أبنائها "نيللي، مي، أدهم"، الذين يتمتعون بجمال لافت للنظر، وتنوعت تعليقات متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين سعادتهم بجمال أبنائها، فضلًا عن المقارنة بينها وبينهم من حيث التشابه وبين التساؤل عن زوجها.

الفنانة نادية العراقية من العراق، وتعيش في مصر منذ تسعينات القرن الماضي، وتزوجت رجلا مصريا، وبدأت رحلة الفن في العراق بالمسرح مع كبار الفنانين في الكوميديا، كانت بدايتها في القاهرة منذ عشرين عاما مع المخرج الكبير السيد راضي.

من أبرز أعمالها "ورقة شفرة، الباحثات عن الحرية، كلمني شكرا، الكبار، أبوالعربي، الزوجة الرابعة، سرايا حمدين، كيد الحموات، عايزة أتجوز، سلسال الدم".

من أشهر إفيهات نادية العراقية في السينما "مين فيكوا اللي أكل الجبنة؟"، خلال أحداث فيلم "أبوعلي"، مع كريم عبدالعزيز، منى زكي، طلعت زكريا.