محافظ قنا يكرم 7 عارضين شاركوا في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم، المجموعة المشاركة في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي اُقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ومنح "الداودي" المجموعة المشاركة، شهادات تقدير ومكافأة مالية، نظير ما بذلوه من جهدٍ في تمثيل المحافظة، وإظهارها بشكل مشرف، في أثناء فعاليات المعرض، وشمل التكريم الأستاذ عبدالرحيم محمد، مدير ادارة السياحة، وعلي حسين، بإدارة الحسابات، وهند سعيد، عضو بالمكتب الفني، ومنار محمد، مسؤول قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية.

جدير بالذكر، أن محافظة قنا شاركت في معرض "تراثنا"، من خلال جناح يضم 7 عارضين لمنتجات صناعة "الفركة" في نقادة، ويمثلون أكثر من 500 حرفي لهذه الصناعة بقنا، ويمنح المعرض فرصة حقيقية لتسويق المنتجات والحرف اليدوية، التي تتميز بها المحافظة.

كان حازم عمر، نائب محافظ قنا، تفقد منتجات صناعة الفركة، المشاركة في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، موضحا أن المحافظة تشارك بالمعرض، من خلال جناح يضم 7 عارضين لمنتجات صناعة الفركة بنقادة، ويمثلون أكثر من 500 حرفي، مشيدا بمستوى المنتجات المشاركة، والتي نالت اعجاب المترددين.

وأكد نائب محافظ قنا، أن المعرض يعطي فرصة حقيقية في تسويق المنتجات والحرف التي تتميز بها المحافظة، مشددا على اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية ومنتجاتها بمحافظتي قنا وسوهاج؛ إذ وجه رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه، من صندوق تحيا مصر، للترويج لتلك الحرف والمنتجات، ودعم تسويقها محليا وخارجيا.

ونوه "عمر" إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمحافظتي قنا وسوهاج، تشمل خطته تنمية وتطوير 5 تكتلات اقتصادية بالمحافظة، في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية، من خلال إعداد خطة استراتيجية لتطوير تلك التكتلات.