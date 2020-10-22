ضبط 10 آلاف قطعة صابون داخل مصنع دون ترخيص بكفر الشيخ

ضبطت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، مصنعا لتصنيع الصابون دون ترخيص، وبداخله 10 آلاف قطعة صابون مجهولة المصدر، بدائرة مركز البرلس، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه بتشكيل حملة تموينية برئاسة سامح البنا ومحمد عبدالقوي، مساعدا وكيل الوزارة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، على الأسواق والمحال والمصانع بدوائر مراكز المحافظة، لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الصابون دون ترخيص، بدائرة مركز البرلس، وبداخله 10 آلاف قطعة صابون، دون أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 17017 لسنة 2020 جنح مركز البرلس، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما ضبطت حملة لمديرية تموين كفر الشيخ، سيارة نصف نقل مُحملة بـ10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بمركز الرياض، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بالواقعة.

كانت حملة تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ورئاسة سامح البنا ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل الوزارة، ضبطت سيارة نصف نقل تحمل عليها لوحات معدنية رقم "ب ل أ 2571"، مُحملة بـ10 أطنان من سماد اليوريا المدعم، والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعها في السوق السوداء بمركز الرياض.

تم التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة، وتحرير المحضر رقم 2403 جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

في وقت سابق، ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، سوبر ماركت شهير بمدينة كفر الشيخ، لحيازته كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر، خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات الكبيرة، لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني بمدينة كفر الشيخ.