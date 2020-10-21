التحفظ على 10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها في كفر الشيخ

ضبطت حملة لمديرية تموين كفر الشيخ، سيارة نصف نقل مُحملة بـ10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بمركز الرياض، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بالواقعة.

كانت حملة تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ورئاسة سامح البنا ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل الوزارة، ضبطت سيارة نصف نقل تحمل عليها لوحات معدنية رقم «ب ل أ 2571»، مُحملة بـ10 أطنان من سماد اليوريا المدعم، والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعها في السوق السوداء بمركز الرياض.

تم التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة، وتحرير المحضر رقم 2403 جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، سوبر ماركت شهير بمدينة كفر الشيخ، لحيازته كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر، خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات الكبيرة، لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني بمدينة كفر الشيخ.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 624 علبة تونة مجهولة المصدر في سوبر ماركت شهير بدائرة قسم أول كفر الشيخ، و75 كجم جبنة رومي معبأة داخل أكياس، بدون أية بيانات تفيد تاريخ الانتاج والصلاحية، و79 كيس شاي غير مصرح بتداوله داخل المحلات، وتم تحرير محضر ضد مديره برقم 2884 لسنة 2020 جنح أمن دولة قسم أول كفر الشيخ، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.