بسبب خوضه الانتخابات.. "عبد العزيز" يوقف نشاطه في "قومي حقوق الإنسان"

أخطر محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المرشح على القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب، الوزير محمد فايق رئيس المجلس، بإيقاف نشاطه في المجلس فترة الانتخابات.

يأتي ذلك إعمالا للأعراف التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة العملية الانتخابية، حيث يتابع المجلس الانتخابات كأحد الجهات الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

الحرص على شفافية متابعة المجلس للعملية الانتخابية

وقال عبدالعزيز، إن قراره بطلب إيقاف نشاطه في المجلس فترة الانتخابات، يأتي في إطار الحرص على شفافية متابعة المجلس للعملية الانتخابية بكل حياد دون أي انحياز أو أي تعارض للمصالح.

وأكد أن المجلس يطبق الآليات الدولية لمتابعة العملية الانتخابية وفقا للمعايير العالمية، متمنيا إنجاز الاستحقاق الانتخابي بالصورة الجيدة، ومتمنيا لفريق متابعي المجلس كل التوفيق في أعمالهم من أجل عملية انتخابية شفافة ونزيهة.

وانطلق مارثون انتخابات مجلس النواب بالخارج، الأربعاء وتستمر حتى غدا الجمعة، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والأثنين 21 و22 و23 نوفمبر، على أن تجرى داخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر، وتعلن النتائج النهائية 30 نوفمبر المقبل.

وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر، وعلى أن تجري داخل مصر 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة 15 نوفمبرالمقبل.

وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتائج النهائية 14 ديسمبر.

وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.