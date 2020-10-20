"القومي لحقوق الإنسان" يناقش الممارسات الإعلامية الأربعاء المقبل

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، الأربعاء المقبل، وذلك في إطار خطة عمل المجلس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

يشارك في الندوة عددا من أساتذة الجامعات ممثلين من الجهات الإعلامية "وزارة الدولة للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، وغرفة صناعة الإعلام، ونقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة نايل سات للخدمات الإعلامية، وهيئة الاستعلامات"، بالإضافة إلى متخصصين فى مجال السوشيال الميديا، وممثلين من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومنظمات المجتمع المدنى.

وبدأ المجلس عدد من الندوات مطلع الأسبوع الجاري، في إطار خطته لعقد عدد من الندوات التفاعلية المباشرة، للمساهمة في طرح عدد من القضايا المجتمعية للنقاش، والتي تهم المواطنين، وتسعى الحكومة لإقرارها الفترة المقبلة.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"الوطن"، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفقا للدستور لابد أن تعرض عليه كل القوانين التي تؤثر في الحقوق والحريات، لافتا إلى أن المجلس يشرك العديد من الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة هذه القوانين، حيث يسمح ذلك بتعرف المواطنين على القوانين بشكل جيد، ومعرفة محتواها وكيفية تطبيقها، ومن ثم المشاركة في إبداء الرأي.

وينظم المجلس عدد من الفاعليات حتي نهاية العام الجاري حيث يعقد أيضا 9 نوفمبر المقبل، ندوة دولية حول مبدأ الحق في الحياة أقدس حقوق الإنسان، وما يتصل به من حقوق أخرى في المياه والبيئة والسكن اللائق بحضور خبراء ومختصين في هذا الحق، وذلك استمراراً لأنشطه ذات صلة بحقوق الإنسان ممتدة لنهاية العام ، وكان المجلس قد عقد ندوة فلسفة الضريبة ومفهوم العدالة الاجتماعية في السياسة الضريبية.