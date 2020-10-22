اختيار 287 قرية في المرحلة الثانية من "حياة كريمة".. الفقر بها 68%

شهدت نيفين القباج، اليوم، افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وخلال افتتاح محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمحافظة، قالت نيفين القباج، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بالقرى الأكثر فقرا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولي بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الإجتماعية والتشغيل، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة

وأضافت القباج، أن المبادرة تهدف أيضا إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة، تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتعظيم التعاون بين كل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، وتنظيم الصفوف نحو تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في القرى.

إتاحة فرص عمل للشباب في القري في مشروعات كثيفة العمالة

وأكدت على إتاحة فرص عمل للشباب في القرى بمشروعات كثيفة العمالة، وفي المشروعات متناهية الصغر، فضلا عن التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.

ولفتت إلى أن المبادرة شهدت عدة تدخلات، لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة "سكن كريم"، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2018، وتم تحديد أفقر 1000 قرية، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، كما تتبنى المبادرة مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وتسعى لرفع مستوى المعيشة، بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم اختيار 143 قرية في المرحلة الأولى، ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%، وتم اختيار 287 قرية في المرحلة الثانية، نسب الفقر تزيد فيها على 68%، حيث تقع معظم القرى في المرحلتين الأولى والثانية في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، وهي محافظات" المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسي مطروح".

وتتضمن المحطة الثانية في الجولة، قرية عرب بخواج بمركز طهطا لإفتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج.

أما المحطة الثالثة من الزيارة فتضم افتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا، ثم افتتاح الوحدة الصحية بالقرية.

وتختتم القباج جولتها، بتفقد الحديقة المتحفية لعرض منتجات الحرف التراثية.