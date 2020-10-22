مقتل 11 عاملا بمنجم في انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة بإندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، الخميس، مقتل 11 عاملا بالمناجم جراء وقوع انهيار أرضي بسبب هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة سومطرة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الانهيار الأرضي وقع أمس، الأربعاء، بمنجم تعدين على عمق 20 مترا بقرية تقع في منطقة "موارا أنيم" بمقاطعة جنوب سومطرة، حسبما أعلنه راديتيا جاتي، المتحدث باسم المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث.

وأضافت الشبكة أن قوات الإنقاذ تمكنت من العثور على كل جثامين الضحايا، فيما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

يذكر أن الأمطار الموسمية والمد الشديد خلال الأيام الماضية تسبب في وقوع عشرات الانهيارات الأرضية وإحداث فيضانات في أغلب المناطق بإندونيسيا، التي هي عبارة عن أرخبيل مكون من 17 ألف جزيرة يعيش بها ملايين الأشخاص بجانب الأنهار.