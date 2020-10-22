التحقيق في بلاغ يتهم "شطة وكلاشنكوف" بنشر صور خارجة ومحتوى جنسي

أمرت الجهات القضائية المختصة، بإحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ضد "شهد شطة" و"محمد كلاشنكوف"، المحبوس في قضية التعدي جنسيا على منة عبد العزيز، لنيابة وسط القاهرة، للتحقيق فيه.

وتقدم فرحات، في يوليو الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد كل من شهد شطة، ومحمد كلاشينكوف، واللذان يظهران معا على تطبيقي تيك توك وإنستجرام، في فيديوهات مخلة بالآداب.

وقال البلاغ الذي حمل رقم 30004 لسنة 2020، إنه "من مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة مع البلاغ، عن وقوع جريمة نجد أن المشكو في حقهما قد اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري مستخدمين حساباتهم الشخصية، وغيرها من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والانستجرام".

وأضاف أن المشكو في حقهما، اعتادا نشر صور خادشة للحياء ومقاطع مصورة بها محتوى جنسي صريح.. وطلب في ختام بلاغه، بسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقهما للمحاكمة الجنائية.

يُشار إلى أن "كلاشنكوف"، جرى ضبطه في القضية التي يواجه فيها اتهامات بالاشتراك في واقعة الاعتداء على فتاة التيك توك منة عبد العزيز في فندق زوسر بشارع الهرم، وصدر حكم بحبسه لمدة سنة واحدة، من محكمة الطفل، لإدانته بتعاطي المخدرات.