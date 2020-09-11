مجدي شطة عن حضوره فرح حمو بيكا: انتظروني أنا مش جاي

علمت "الوطن"، أن مطرب المهرجانات مجدي شطة، لم يحضر حفل زفاف حمو بيكا، نظرا لعدم دعوته عليه، خاصة أنه لا توجد صداقة قوية بينه وبين بيكا.

وكان "شطة"، قد أعلن فى تصريحات لـ "الوطن" حضوره لحفل زفاف مطرب المهرجانات حمو بيكا الذى يقام حاليا في الإسكندرية.

وقام مجدي شطة، بكتابة رسالة قبل فرح "بيكا" قال فيها: "انتظروني أنا مش جاي"، وهى نفس الرسالة التى سبق وأن قالها لبيكا عام 2018، بعد المشاحنات الكلامية التى وقعت بينهما.

ونشرت "الوطن" الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف مغني المهرجانات حمو بيكا على خطيبته زوزو.

ومن المقرر أن يرتدي حمو بيكا فى حفل زفافه اليوم، بدلة بيضاء اللون، ثم ارتداء أخرى سوداء.

من المقرر أن يحضر كل أعضاء فريق حمو بيكا، بالإضافة إلى أبرز المطربين الشعبيين، الذين تأكد حضورهم، مثل محمود الليثي ورضا البحراوي، وربما يتأكد حضور أسماء أخرى خلال الساعات المقبلة.