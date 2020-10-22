الأطباء: كارنيه لكل أسرة شهيد كورونا لتسهيل جميع تعاملاتهم

قال الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام للأطباء، إن الإعلان عن نقص بعض المستلزمات في مستشفى معينة هذا لا يعني اتهام الحكومة بالتقصير، مضيفا: "فلا يوجد مكان مكتمل تماما وحدوث تقصير في بعض الأماكن وارد جدًا، فالهدف من هذه المبادرة هو توفير تلك النواقص في المستلزمات في المستشفيات الحكومية أو بسعر التكلفة للمستوصفات ومستشفيات القطاع الخاص للعمل علي تقليل نسبة الإصابات والوفيات للأطقم الطبية، خاصة العاملين في مواجهة جائحة كورونا".

من جانبه، قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة كان لها دور في دعم أسر الأطباء المتوفيين، حيث تدعم النقابة أسرة الشهيد بـ50 ألف جنيه، أما عن اتحاد المهن الطبية فهو يقدم دعم مادي لأطباء المصابين بمبلغ 20 ألف جنيه، وكذلك دعم لأسر الشهداء بمبلغ 50 ألف جنيه حتى الآن تم صرف 71 مليون ونصف للمصابين وحوالى 5 مليون تعويضات لأسر الشهداء من اتحاد المهن.

وأضاف القاضي، أنه تم إعفاء أسر الشهداء من مصاريف اشتراك مشروع العلاج، لافتا إلى أن هناك تواصل مع رؤساء بعض الجامعات ومع مشيخة الأزهر لإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية، وسيتم إصدار كارنية باسم أسرة الشهيد لتسهيل جميع التعاملات داخل النقابة أو في الجهات التي ستدعم الأسر في الجامعات أو المدارس.

وأوضح أمين صندوق النقابة، أن النقابة لا ترغب في الاعتماد علي التبرعات فقط لدعم صندوق دعم الأطباء ولذلك قامت النقابة برفع بسيط في قيمة بعض الخدمات المقدمة للأطباء داخل النقابة مثل الاشتراكات وإصدار الكارنيهات والشهادات وذلك بهدف دعم الصندوق.

منصة إلكترونية للتعليم عن بعد بسبب كورونا

وأعلنت الدكتورة رانيه العيسوي، مقرر لجنة التعليم الطبي بنقابة الأطباء، أن اللجنة تقوم بتطوير منصة إلكترونية للتعليم عن بعد، لمواكبة التطور الرقمي في التعليم عن بعد خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحه كورونا.

وأكدت العيسوي، أن اللجنة بدأت بالفعل منذ بداية الجائحة في تنظيم مؤتمرات طبية أون لاين لسهولة وصوله للأطباء، هذا بالإضافة إلى التحول الرقمي للنقابة بشكل عام وتقديم خدمات النقابة عن بُعد للأطباء دون الحاجه للحضور إلى مقر النقابة.