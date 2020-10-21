من الأطباء للمعلمين.. مصر تدعم مواطنيها بحوافز وزيادات ضد كورونا

في ظل بداية عام دراسي جديد، يواجه فيه الطلاب تحديات عدة، على رأسها تفشي فيروس كورونا المستجد خرج رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحزمة إجراءات داعمة للمعلمين، بحوافز وزيادات بناء على قانون تجرى مناقشته، بعد أشهر قليلة من قررات مشابهة دعمت بها الدولة المصرية الجيش الأبيض، في ظل معركة ضارية يخوضها في مواجهة الفيروس القاتل، في خطوات فعلية تمثل تسهيلات على أبنائها للتصدي للجائحة.

حزمة إجراءات لتحسيين أحوال المعلمين

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

ويمول الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي 2020- 2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

وأوضح أنَّ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقي العاملين، لافتًا إلى أنَّ الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

تحسين أحوال الأطباء

واتخذت الدولة العديد من الإجراءات لدعم الأطباء وخصوصا في مواجهة فيروس كورونا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى ولجامعة الأزهر، لتُصبح 2200 جنيه شهرياً (بدلأً من 400 جنيه) لخريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، ويستفيد من ذلك حوالى 12 ألف طبيب امتياز، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه، إلى جانب صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق الترصد الوبائى وهيئة الاسعاف.

كما تضمنت الموازنة العامة للدولة زيادة 75% فى بدل التعرض لخطر العدوى لاعضاء المهن الطبية ليرتفع الحد الأدنى من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 جنيه إلى 1225 جنيه بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه. إلى جانب إقرار تأسيس صندوق المخاطر لأصحاب المهن الطبية.

زيادة في المعاشات

في يوليو الماضي أعلن مدبولي أن الدولة وضعت 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة، في العام المالي الجديد، وإقرار علاوة دورية بنسبة 14 % لاصحاب المعاشات، فضلا عن زيادة الأجور في الباب الأول بالموازنة للعاملين بالدولة بمبلغ 34 مليار جنيه، لرفع مستوى الأسر.