الفيشاوي وأبو عوف وبشارة.. شخصيات حاضرة بروحها في "الجونة السينمائي"

يتسابق دوما نجوم الفن بمصر والوطن العربي على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لما له من بريق ونجومية كبيرة استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية فرضها على كل المهرجانات العربية والدولية الأخرى، ولكن في دورة هذا العام، سنحرم فيها من عدد من الفنانين الذين رحلوا بأجسادهم عن دنيانا ولكنهم باقون بأرواحهم في تلك الدورة.

من أبرز الفنانين الذين دعموا المهرجان في دورته الأولى عام 2017 وحضروا رغم ظروف مرضهم القاسية هما الفنان الكبير فاروق الفيشاوي والفنان عزت أبوعوف، واللذان استطاعا في حفل افتتاحه خطف الأنظار وتصفيق الحاضرين، ولكن شدة المرض منعتهما من حضور الدورتين الثانية والثالثة إلى أن رحلا عن دنيانا في شهر واحد "يوليو 2019".

وعلى مستوى الإدارة، فسيغيب عن الدورة الرابعة ولأول مرة المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمهرجان، بعد أن توفى أيضا خلال العام الماضي بحادث سير.

كان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن ملصق دورته الرابعة، المقرر إقامتها في الفترة من 23 لـ31 أكتوبر المقبل، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، صاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها". الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وصرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما. هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.