حجز دعوى إلغاء نجاح طالب كويتي في جامعة القاهرة للتقرير

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بنجاح طالب كويتى فى الفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017-2018 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان نتيجة نجاحه بالفرقة الثالثة للعام الدراسي وبطلان نقله للفرقة الرابعة للعام الدراسي 2018-2019، واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد بنتائج الفرقة الرابعة مع إلزام الجهة الإدارية بإعادته للفرقة الثالثة كونه راسبا فى 6 مواد دراسية، للتقرير.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من المحامون محمد حامد سالم، وآمال حسانين أحمد، وعمرو حلمى، ورضا مصطفى، وكلاء عن الدكتور عادل محمد عوض عبدالمجيد أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبى والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 40815 لسنة 73 ق، كلا من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس جامعة القاهرة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

وكان سالم، أقام دعوى لإلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية، واختصمت الدعوى، والتي حملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة بصفته، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتيهما، والطالبة "قماشة سعد ياسين العازمي".

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

- محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الأولى" الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وانتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية والإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الثانية" نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بالنقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.