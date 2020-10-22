"فاينانشال تايمز": مصر أكبر مصدر للبرتقال في العالم

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن البرتقال المصري الصحراوي أصبح يقود طفرة في صادرات الموالح من مصر، ما يجعل البلاد واحدة من أكبر موردي الفاكهة في العالم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إن مصر أصبحت أكبر مصدر للبرتقال في العالم من حيث الحجم، متجاوزة منافسيها إسبانيا وجنوب إفريقيا، على الرغم من أن هذين البلدين ما زالا يحققان عائدات أكبر بكثير من صادراتهما من البرتقال.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها أن مصر صدرت ما يقرب من 1.8 مليون طن من البرتقال في عام 2019 لتحتل المركز الأول قبل إسبانيا مباشرة، وفقًا لمركز التجارة الدولي، وهو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، حيث بلغت عائدات الصادرات نحو 660 مليون دولار، لكن الظروف المضطربة في وقت سابق من هذا العام بسبب فيروس كورونا قد تعني أن الكميات المصدرة ستكون أقل من 2019.

ونقلت الصحيفة عن محمد عبدالهادي، رئيس لجنة الموالح في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية قوله: "لقد زاد الاستهلاك العالمي للبرتقال، وتمكنت مصر من جذب الزيادة في السوق، وتتمتع مصر بميزة الأسعار التنافسية نظرا لانخفاض قيمة الجنيه، ولقد حقق البرتقال قفزة في دخل المزارعين لذا فهم يزرعون المزيد ".

وأوضحت الصحيفة أن سعر صرف الجنيه انخفض بشكل حاد مقابل الدولار في عام 2016 نتيجة لتخفيض قيمة العملة التي كانت شرطًا لإبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت الصحيفة عن يقول توم لينهير، المدير التجاري في شركة فان سيتروس الهولندية، إنه في السنوات الأخيرة "كان يرى المزيد والمزيد من البرتقال المصري في السوق، حيث يحقق معادلة السعر والجودة، وأضاف أنه من الملاحظ أيضًا أن أعدادًا متزايدة من المزارعين المصريين بدأوا بتأسيس شركاتهم الخاصة في هولندا للتجارة في واردات البرتقال من مصر".

وتابعت الصحيفة أن معظم صادرات مصر من البرتقال من المزارع الكبيرة في الأراضي الصحراوية المستصلحة التي تم إنشاؤها خلال العقود الثلاثة الماضية، وليس من الحقول الخصبة القديمة في الدلتا ووادي النيل، حيث أن حيازات الأراضي مجزأة ولا يستطيع المزارعون تحمل مستوى الاستثمار المطلوب للإنتاج من أجل التصدير.