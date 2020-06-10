الزراعة: البرتقال المصري الأول عالميا.. وارتفاع الصادرات لـ3.3 مليون طن

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، عن تفاصيل فتح 7 أسواق تصديرية جديدة في عدد من الدول منذ يناير، إذ أصبح البرتقال المصري والفراولة المجمدة رقم واحد على مستوى العالم، مشيرا إلى أنّ مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور وزيتون المائدة.

وأضاف القرش، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، أنّ حجم الصادرات الزراعة منذ مطلع يناير حتى الثاني من يونيو 3.3 مليون طن، ما يعد إنجاز في ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أنّ مصر تصدر منتجات زراعية لدول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية، فضلا عن عدد من دول أمريكا الجنوبية.

وأكد معاون وزير الزراعة أنّه لا يوجد أي حظر مرفوض على الصادرات الزراعية المصرية، مشيرا إلى أنّ صادرات الرمان للسوق الروسية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.