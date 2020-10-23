تستقبلهم مراكز الأمومة.. شروط ضم اللقطاء للأسر البديلة

تستقبل مراكز الأمومة والطفولة، الأطفال المعثور عليهم من سن يوم وحتى سنتين لرعايتهم وتوفير كافة التطعيمات لهم طبقا لمنظومة الصحة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعى، إنه يجوز للراغبين فى كفالة طفل بالأسرة البديلة، بعد تجاوز سن الطفل ثلاثة أشهر، ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة.

شروط كفالة الأطفال بالأسر البديلة

من جانبها قالت اللواء دكتور هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للرقابة والتفتيش، أن هناك شروطا للأسر الراغبة فى كفالة الأطفال كالتالى:

- أن يكون أحد الزوجين مصريا.

- من يأخذ طفلا لابد أن يفتح دفتر توفير بمبلغ مادى 3 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه للتسهيل عليهم .

- تم خفض سن كفالة الطفل للأسرة من 25 إلى 21 سنة.

- غير المتزوجة الراغبة فى كفالة طفل لابد أن يتخطى عمرها 30 سنة.

- الولاية التعليمية للأسرة التى تكفل الطفل، والوصاية الكاملة للأسرة التى تجتاز اختبارات وزارة التضامن الاجتماعى.

- بعد تسليم الطفل للأسرة، يقوم الأخصائى الاجتماعى بزيارة الأسرة كل 3 شهور .

- عمل تقرير واف عن كل مايتعلق بالطفل حتى سن 21، والتأكد من متابعة العملية التعليمية للطفل، وبحث أى وقائع يتعرض لها الطفل.

- عدد الأطفال بـ الأسر البديلة وصل إلى 11 ألف طفل، وهناك 900 أسرة بديلة فى قائمة الانتظار.

- 119 طفلا بالخارج يتم متابعتهم من خلال الخارجية المصرية.

- عمل قاعدة بيانات كاملة لمنظومة الأسر البديلة على مستوى الجمهورية ، إلى جانب دورات تدريبية للقائمين على الأسر البديلة، ودليل ارشادى ، وتدريب الأسرة قبل ماتحصل على الطفل على كيفية التعامل مع الطفل .

- تم وضع خط ساخن للمنظومة 19828 للإجابة على أى استفسارات بالنسبة لمنظومة الأسر البديلة ، وأصبح التقديم الكترونيا على الموقع الرسمى للوزارة.