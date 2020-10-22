أخبار البنوك.. اعرف الفرق بين حسابات التوفير وفوائدها في البنك الأهلي

يبحث الكثير من الراغبين في ادخار الأموال الخاصة بهم عن طرق تساعدهم على الادخار، ما جعل البنوك تتجه إلى إنشاء حسابات التوفير والتي تقدم لهم عوائد ادخارية، وتكون شهرية أو سنوية حسب الاتفاق مع العميل، ويقدم البنك الأهلي المصري عدد من حسابات التوفير المختلفة بأنظمة متنوعة بما يبتناسب مع احتياجات العملاء.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، تفاصيل حسابات التوفير في البنك الأهلي المصري، وأسعار العوائد، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

حسابات التوفير المحلية

تعددت حسابات التوفير في البنك الأهلي المصري، والتي تتحدد وفق الحد الأدنى لمبلغ وقيمة فتح الحساب، كالتالي:

1- حساب التوفير

ميزات حساب التوفير

- يمنح البنك الأهلي للعملاء مرونة فى صرف العائد.

- يصل الحد الأدني لفتح الحساب إلى 1000جنيه.

- يصل الحد الأدنى لاحتساب العائد إلى 3001 جنيه.

- يصل العائد الشهري إلى 4.75 %.

- يصل العائد الربع سنوي إلى 4.85 %.

- يصل العائد النصف سنوي إلى 5 %.

- يصل العائد السنوي إلى 5.25 %.

المستندات المطلوبة لفتح حساب التوفير

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- شهادة الميلاد الخاصة بالقصر.

2- حساب توفير المستقبل

مميزات حساب توفير المستقبل

- يستحق العميل التأمين اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب علي أقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر بحد أدني مبلغ 5 آلاف جنيه، بحد أقصي للتأمين مبلغ 100 الف جنيه، ويتم دفع مبلغ التأمين وفقا أقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاة.

- التأمين للعملاء من سن 16 وحتى 60 عاما.

- إصدار محفظة فون كاش معفاة من (مصاريف الإصدار- مصاريف سنوية لمده سنه من تاريخ الاشتراك بالمحفظة).

- لايتم استخدامه كحساب تعليه للشهادات أوالودائع.

- يتم احتساب العائد شهريا علي أقل رصيد دائن خلال الشهر و الذي يزيد عن 3 آلاف جنيه، ويتم تعليه العائد المحتسب علي رصيد الحساب وفقا لدورية صرفه.

- يتم فتح الحساب مجانا.

- يصل الحد الأدني لفتح الحساب إلى 500 جنيه.

- يصل الحد الأدنى لاحتساب العائد إلى 3001 جنيه.

- يصل سعر العائد الشهري إلى 4.75 %.

- يصل سعر العائد الربع سنوي إلى 4.80 %.

- يصل سعر العائد النصف سنوي يصل إلى 4.85 %.

- يصل سعر العائد السنوي يصل إلى 5 %.

المستندات المطلوبة لفتح حساب توفير المستقبل

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائزمميزات الحساب- يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1000 جنيه.

- يصل الحد الأدنى لاحتساب العائد إلى 3001 جنيه.

- يصل العائد السنوي إلى 5.25 %.

- يمكن فتح حساب مشترك (باسم أكثر من شخص).

- يتمتع رصيد الحساب فى حدود مبلغ 30 ألف جنيه بعائد مميز.