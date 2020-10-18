لأول مرة في تاريخه.. نادي البنك الأهلي المصري في الدوري الممتاز لكرة القدم

صعد فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه ممثلاً عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسمياً فى دورى الأضواء متصدراً المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.

وبهذا الإنجاز يصبح نادى البنك الأهلى المصرى هو الممثل الوحيد للقطاع المصرفى فى الدورى الممتاز لكرة القدم.

وقام البنك الأهلى المصرى بصفته راعى فريق نادى البنك الأهلى المصرى بحضور هشام عكاشة، رئيس المجلس، ويحيى أبوالفتوح، نائب رئيس المجلس، ومجموعة من الإدارة العليا بالبنك، باستقبال لاعبى الفريق ومديرهم الفنى لتهنئتهم على الصعود للدورى الممتاز والانتقال لمرحلة جديدة من المنافسة مع كبرى أندية كرة القدم فى مصر.

وأشاد هشام عكاشة بالإدارة القوية لنادى البنك الأهلى المصرى برئاسة اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على أندية البنك، والتى تولى اهتماماً كبيراً ومتنامياً بتأهيل الفريق تأهيلاً فنياً صحيحاً بدءاً من معسكرات الإعداد والمشاركة فى المباريات الودية، إضافة إلى الدعم النفسى الذى يتحقق طوال مشاركة الفريق فى أى مباراة أمام أى من المنافسين، وهو ما أهّل الفريق لهذا الصعود، وكذا بالجهاز الفنى الذى يديره بحرفية عيد مرازيق.

كما أشاد «عكاشة» بدور مجلس إدارة النادى ومديرها فى رعاية باقى الفرق الرياضية بالنادى التى حققت نتائج إيجابية فى عدد من الرياضات الفردية والجماعية وتقديمهم أعلى مستوى من الخدمات الرياضية والاجتماعية لأسرة العاملين بالبنك وأبنائهم للمساهمة فى نشأتهم نشأة رياضية وصحية.

وحث يحيى أبوالفتوح اللاعبين على الاستمرار فى مسيرة النجاح، خاصة أن المرحلة القادمة من المنافسات ستكون شاقة مع وجود فرق قوية بخبرات طويلة فى الدورى الممتاز، مؤكداً على استمرار إدارة البنك فى توجيه جميع سبل الدعم للنادى، لا سيما فى ضوء النتائج المشرفة التى حققها لاعبوه والذين استطاعوا فى غضون عامين الانتقال من دورى القسم الثالث إلى الدورى الممتاز