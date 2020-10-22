جامعة القاهرة التكنولوجية: ننتظر ترشيحات مكتب التنسيق 2020

قال الدكتور محمود نعمة الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعة في انتظار ترشيحات مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية، المقرر وصولها خلال يومين أو ثلاثة، والمقرر عددهم حوالي 250 طالب وطالبة، لافتا إلى أن الجامعة قبلت أكثر من 100 من الثانوية العامة 2020.

وأضاف نعمة الله في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن العام الماضي، استقبلت الجامعة 260 طالبا من الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لافتا إلى أنه نجح منهم في السنة الأولى ٢٠٠ طالب، وانتقلوا الفرقة الثانية، و60 طالب باقون للإعادة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من جميع التجهيزات، لانتظام الدراسة بمختلف البرامج الدراسية.

وتابع نعمة الله، أن الجامعة وقعت مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى، لإجراء التدريبات المعملية والمباشرة أثناء الدراسة، وفي الإجازات لطلاب الكلية بعدد من مصانع السيارات والأجهزة الكهربائية وشركات البترول، وذلك في إطار رؤية الدراسة بالجامعة، التي تهتم بربط التعليم بالصناعة.

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، جولة تفقدية بالجامعة التكنولوجية الجديدة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير لشئون القطاع الفني، و الدكتور محمود نعمة الله، رئيس الجامعة، وذلك للاطلاع على ماتم التوصل إليه من حجم انشاءات بجامعة القاهرة التكنولوجية.

الجدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد ستيفان روماتيه السفير الفرنسي في القاهرة، تفقدا صباح اليوم، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، برفقة دوني داربي رئيس الجامعة، والسيد منير فخري عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد كبير من سفراء الدول الإفريقية.

وحرص الوزير على تفقد الأرض المخصصة للحرم الجامعي الجديد، ووضع لافتة موضح عليها موقع إنشاء الحرم الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على حرص الحكومتين المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر ستكون نموذجًا واعدًا يقدم تعليمًا متميزًا من خلال ما تمنحه من درجات علمية مشتركة ودرجات وطنية مزدوجة فرنسية ومصرية.