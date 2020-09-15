كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تهدف جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، لاستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، ليحصل الخريجون على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

والجامعة لها عدة أهداف، ترصدها السطور التالية كما يلي:

تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، إضافة لإمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.

التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في جميع الميادين.

تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية.

تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم الفني والتدريب.

البرامج التي بدأت الدراسة

تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس.

البرامج المقترح تنفيذها في السنوات المقبلة

تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، تكنولوجيا الصناعات المعدنية، تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية.

نظام القبول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، لجميع المتقدمين اختبارات قبول.

توجد اختبارات للقبول لجميع المتقدمين، تتكون من 3 أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالًا اختياريًّا من بين متعدد، ويشترط الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.

مدة الدراسة أربع سنوات (2+2) تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة

الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا فى التخصص.

البكالوريوس المهنية في التكنولوجيا فى التخصص.

الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص.

الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا فى التخصص.

البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

البرامج الدراسية المفعلة

طاقة جديدة ومتجددة.

ميكاترونكس.

أوتوترونكس.

البرامج الدراسية الجاري اعتمادها

تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

البرامج الدراسية الجاري إعدادها

تكنولوجيا الإنتاج والخدمات البترولية.

تكنولوجيا صيانة وتشغيل القطارات.

تكنولوجيا التصنيع.

أكواترونكس.

تكنولوجيا الفندقة والضيافة.

المعامل الموجودة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

معمل الكهرباء والإلكترونيات.

معمل الإلكترونيات.

معمل كمبيوتر.

معمل فيزياء.

معمل نيوماتيك وهيدروليك.

معمل حساسات وقياسات.

معمل CNC.

معمل طاقة جديدة ومتجددة.

معمل ميكاترونكس.

المعامل الجاري إعدادها والمطروحة للشراء

معمل مواد واختباراتها

معمل PLC.

معمل كهرباء و إلكترونيات السيارات.

معمل ثرموديناميكا.

معمل سيارات.

معمل IOT.

معمل ميكانيكا موائع وآلات توربينية.

معمل آلات كهربية.

معمل قياسات كهربية.

معمل تركيب وصيانة خلايا شمسية.

ماكينة قطع بالليزر.

ماكينه قطع بالسلك.

ماكينة قطع بالمياه.

CNC معمل (فريزة مجهزة بالكمبيوتر).

معمل أكواترونكس.

إعداد الطلاب بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

برنامج الأوتوترونكس: ويضم 56 طالبًا.

برنامج الميكاترونكس: ويضم 80 طالبًا.

برنامج تكنولوجيا المعلومات: ويضم 46 طالبًا.

برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة: ويضم 71 طالبًا.