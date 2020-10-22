انتشال جثة غريق من مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

تمكنت شرطة المسطحات من انتشال جثة غريق من مياه ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة، ونقلت إلى المستشفى.

وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول شخصية صاحب الجثة، وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا يفيد تلقي مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغا بوجود جثة طافية على مياه ترعة الإسماعيلية، بالقرب من كوبرى مسطرد دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة.

وانتقل العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات، وقوات الإنقاذ، وانتشلت الجثة، وتبين أنها لشخص طوله 170 سم، يرتدى ملابسه كاملة، عبارة عن قميص أسمر وبنطال جينز أحمر، حافي القدمين لا توجد به أي إصابات ظاهرية، ولم يعثر معه على أي متعلقات تدل على شخصيته، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الإنقاذ النهري في القناطر الخيرية، من النتشال جثة سيدة عثر عليها طافية على مياه النيل، في القناطر الخيرية، وانتقلت قوات الإنقاذ، وانتشلت ونقلت إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة، وعرضها علي الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.

وتلقى العقيد محمد غيث، مأمور مركز القناطر، بلاغا من أحد الصيادين، بعثوره على جثة سيدة طافية على مياه النيل، وانتقل العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات بالقناطر، وانتشلت الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر، طولها حوالي 120 سم، وترتدى ملابسها كاملة، ونظارة طبية، ولا توجد معها أي متعلقات تدل على شخصيتها، ونقلت الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.