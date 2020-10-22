وزير التعليم العالي: 300 منحة دراسة سنويا لطلاب دولة جنوب السودان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تقدم نحو 300 منحة دراسية لطلاب جنوب السودان، 200 منحة جامعية، و100 الدراسات العليا، موضحا أن مصر تدرس حاليا، طلب وزير التعليم العالي لجنوب السودان، بشأن زيادتها الفترة المقبلة.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التعليم العالي، بدولة جنوب السودان، أن الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان سيكون بالتعاون بين الجانبين.

على أن يقوم أعضاء هيئة التدريس من جامعة الإسكندرية بالتدريس في الفرع، وذلك من أجل إكساب الطرف السوداني الخبرات، مضيفا أنه تم الاتفاق على تدريب كوادر من دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الوفد السوداني زار الجامعة اليابانية ببرج العرب، وكذلك مكتبة وجامعة الاسكندرية، مستطردا: "كان هناك تاكيد على الانتهاء من فتح فرع جامعة الاسكندرية بجنوب السودان، حيث سيتم الاستعانة بخبراء مصريين، ولكن أعضاء هيئة التدريس والعاملين من جنوب السودان".

وأضاف الوزير، أن الغرض من الفرع، هو أن تكون مثال رائع لتواجد جامعة مصرية أيضا على أرض عربية، مجتمعة الإسكندرية فرع بيروت، مضيفا أن الشهادة من جامعة الإسكندرية الرئيسي، موضحا أن التوسع في إنشاء الجامعات المصرية بالخارج توجه رائع، وهو بمثابة إضافة للجامعة، وساهم لها في رفع تصنيفها الدولي، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس تقدمت في اجتماع الأعلى للجامعات الاخير لإقامة فرع لها بدولة تنزانيا.

تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل العلمي والتدريبي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن استضافة عدد من أساتذة وأطباء من دولة جنوب السودان، بعدد من الجامعات المصرية والمستشفيات، مشيرا إلى أن مصر بها 4500 طالبا من جنوب السودان يدرسون في مصر.

وأشار إلى أن الزيارة تستهدف إيجاد فرص تعاون بين المؤسسات التعليمية فى مصر، والمؤسسات التعليمية بجنوب السودان، حيث أجرى الوفد السوداني عددا من الجولات، فى المجلس الأعلى للجامعات، بوجود خبراء التعليم.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تدريب كوادر من دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الوفد السوداني زار الجامعة اليابانية ببرج العرب، وكذلك مكتبة وجامعة الاسكندرية، مستطردا: "كان هناك تأكيد على الانتهاء من فتح فرع جامعة الاسكندرية بجنوب السودان.