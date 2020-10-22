المنافسة تشتعل بالمطرية.. المرشحون يتسابقون على دعم كبار العائلات

اشتعلت المنافسة بدائرة المطرية، مع بداية انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين وصل عددهم إلى 27 مرشحًا يتنافسون على مقعدين، من بينهم 2 من حزب مستقبل وطن، هما النائبان علي الدمرداش، ووائل الطحان، و3 مرشحين هم طارق عبدالمحسن حلوة، عن حزب الوفد الجديد، ومحمد فتحي غنيم، عن حزب المحافظين، ومهندس نجم، عن حزب حماة الوطن، إلى جانب 22 مرشحًا مستقلًا، من بينهم سيدتان.

ومنذ انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية يوم 18 أكتوبر الماضي والتي تستمر حتى يوم 1 نوفمبر، حيث يبدأ الصمت الانتخابي، يحرص عدد من المرشحين على عقد الاجتماعات مع كبار العائلات والعزب، والتي تحتوي على كثافة سكانية عالية لكسب تأييد فئة كبيرة من سكان الحي.

ويعتبر حي المطرية من أكبر أحياء محافظة القاهرة، من حيث التعداد السكاني الذي تجاوز الـ800 ألف نسمة، وتضم الدائرة عددا من العزب، من بينها عزبة حمادة وشلبي والصفيح والريس والباجور ومعروف والعقاد وعزبة عاطف.

كما تضم عددا كبيرا من العائلات أبرزهم، عائلة تمساح، والفيل، وإدريس، وممدوح غمري، وأبو عدي، ومهدي، وعثمان، ومندراوي، وعبداللطيف، إضافة إلى منطقة عرب الحصن والطاويلة، ويسعى جميع المرشحين لكسب دعم هذه العائلات بالانتخابات.

وحرص اللواء علي الدمرداش، المرشح عن حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب السابق عن دائرة المطرية، على عقد الندوات والاجتماعات لأهالي منطقة عرب الطاويلة والحصن والتي ناقش خلالها ما تم إنجازه خلال فترة تواجده بالمجلس.

وفي المقابل، قام المرشح وائل الطحان، عن حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب السابق عن دائرة المطرية، بالتواجد بعزبة الباجور، ومعروف، واستمع المرشح للمشاكل التي يعاني منها أهالي الدائرة، واحتياجاتهم الأساسية.

وفي السياق ذاته، قام المرشح طارق عبدالمحسن حلوة، عن حزب الوفد الجديد، بالالتقاء مع كبار عائلات وأهالي منطقة مربع المهندس و دير الناحية، وشارك معهم احتياجات الدائرة الأساسية، كالتعليم والصحة، كما أبدى بعض الشباب آراءهم المختلفة حول العملية الانتخابية.

شباب الدائرة يستقبلون مرشحا بالشماريخ

فيما عقد المرشح الشاب محمد فتحي غنيم، عن حزب المحافظين، اجتماعاته بمنطقة عرب الحصن والطاويلة، واستقبله الشباب بالشماريخ، والأغاني الوطنية، كما قام بزيارة لعائلة مهدي واستمع خلالها للعدد من الآراء الشابة حول كيفية تطوير المنطقة.

وفي نفس السياق، قام المرشح عماد الدغار، مستقل، بتنظيم الاجتماعات مع أهالي وكبار عائلات عرب الطاويلة، واستمع خلالها للمواطنين الذين عرضوا مطالبهم ومقترحاتهم، كما قام بعرض بعض جوانب برنامجه الانتخابي المخطط لها.

ويتنافس 27 مرشحًا على مقعدين في انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية، بينهم عدد من النواب الذين يتمتعون بخبرة طويلة بالدائرة، فيما يخوض الماراثون الانتخابي سيدتان فقط مقابل 25 رجلاً.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة، هي القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.