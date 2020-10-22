أمطار غزيرة على كفر الشيخ.. غرق الشوارع وانقطاع التيار الكهربائي

تعرضت مدن وقري المناطق الشمالية بكفر الشيخ، لأمطار غزيرة، ورياح شديدة، اليوم، ما تسبب في غرق الشوارع والمناطق الشمالية بالمحافظة، وتحول شوارع القرى إلى برك من المياه الراكدة.

وتسببت الأمطار في خلو الشوارع والأسواق من المارة، وتوقف رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس، بعد ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق القرى الشمالية.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أجهزة المحافظة بمتابعة أعمال سحب المياه المتاكمة من الشوارع خاصة المناطق الشمالية، والقرى التابعة لها، وسرعة شفط المياه من أمام المدارس والمعاهد الأزهرية بالقرى، وإصلاح خطوط الكهرباء التالفة.

كما كلف المحافظ أجهزة الري بتشغيل محطات رفع مياه الري الزراعي بكامل طاقتها علي المصارف العمومية لاستيعاب كميات المياه الغزيرة المتساقطة علي المحافظة.

واستعدت المحافظة، لموسم الشتاء، بتحديد نقاط المخاطر والتمركز، وتابعت غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطقس مع الجهات المعنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في ظل توقع هطول أمطار بناء على بيان بحالة الطقس المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد، وأكد المحافظ، إنهاء استعدادات مواجهة موسم الشتاء، ووضع خطة لتصريف مناسيب المياه الزائدة.