علي جمعة يهزم وزير الرياضة (3 – صفر) في ركلات الترجيح

فاز الشيخ علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، على الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بركلات الترجيح (3 - صفر) في المنافسة التي جرت بينهما على أرض مركز شباب قرية "الشيخ زين الدين" بمدينة طهطا في سوهاج.

جاءت المنافسة بين الشيخ جمعة، والدكتور صبحي، بعد افتتاح مركز شباب قرية الشيخ زين الدين ضمن مشروعات التنمية الشاملة، رافقهما وزير التنمية المحلية، ووزير التخطيط، ووزير التضامن، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين قباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة افتتحوا عددا من المشروعات ضمن برنامج التنمية الشاملة، بحضور الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ.

وشملت الافتتاحات التي شهدتها المحافظة، اليوم، مشروع المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمنطقة الهجارسة، ومدرسة ومركز شباب "عرب بخواج" بطهطا، ومشروع تطوير الوحدة الصحية بقرية "الشيخ زين الدين" وتفقدوا قافلة طبية بالوحدة الصحية كما جرى افتتاح مركز شباب قرية الشيخ زين الدين.

وافتتح الوفد مشروع محطة معالجة صرف صحى الهجارسة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بنظام المعالجة الثلاثية، كما تفقدوا مزرعة معالجة الهجارسة الملحقة بالمحطة.