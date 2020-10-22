"الشرع محلل 4".. أغنيتان بنفس الاسم لمحمد رمضان وحمادة هلال

أعلن بالأمس الفنان محمد رمضان عن استعداد لطرح أغنية جديدة بعنوان "الشرع محللي أربعة"، وكان قد نشر الفنان "رمضان" فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"، حيث يتواجد حاليا بدبي لتصويرها، وعلق "رمضان" على الفيديو قائلاً، "من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة".

ومنذ دقائق أعلن المطرب حمادة هلال عن طرحه لأغنية جديدة تحمل نفس الاسم "الشرع محللي أربعة" من خلال نشره البرومو الخاص بها عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب".

وعلى جانب آخر، كان قد أكد الفنان حمادة هلال، إنه ولد في محافظة الشرقية، ثم انتقل إلى حي الزاوية الحمراء في القاهرة، وعاش به نحو 15 عاما، وهي كانت من أسعد أيام حياته، وتعلم فيها الكثير من المبادئ مثل احترام الكبير، وأصول الجدعنة.

وأضاف "هلال"، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الجمعة، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه خلال حياته مر بمراحل صعبة، وعمل في أكثر من مهنة خلال فترات الإجازة بالمدرسة.

وأحيا الفنان حمادة هلال، حفل ملكة وملك جمال الأطفال، والتي أقيمت بمسرح الزمالك تحت اسم "مهرجان بيندولين"، وهي أول مسابقة متخصصة في مصر.

وكانت آخر الحفلات التي قدمها الفنان حمادة هلال، حفل ملكة وملك جمال الأطفال، والتي أقيمت بمسرح الزمالك تحت اسم "مهرجان بيندولين"، وهي أول مسابقة متخصصة في مصر، وقدم "حمادة"، عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحبك أكتر حاجة، وجمالها أوه لا لا، ومش هقول"، كما حرص على الترحيب بالفنانتين راندا البحيري ومنى ممدوح اللتين حرصتا على التواجد لحضور الحفل، وصعدت "راندا" على المسرح وقال حمادة إنه عمل معها عندما كانا صغارا في أغنية "كل ما أفكر فيك".

وقد تم تتويج كل من الأطفال التالي أسمائهم بلقب ملك وملكة جمال الأطفال:

محمد حسين محمد، وأسيل إبراهيم أحمد، وتالين حسن محمود، وجودي سعد حسن، وصالح جمعة عبدالستار، وعبدالرحمن محمود علي، وعلي سلامة أحمد، وعمر مراد عبدالعزيز، وملك أحمد ماهر.