بالصور.. حمادة هلال يحيي حفل اختيار ملكات وملوك الأطفال

أحيا الفنان حمادة هلال، حفل ملكة وملك جمال الأطفال، والتي أقيمت بمسرح الزمالك تحت اسم "مهرجان بيندولين"، وهي أول مسابقة متخصصة في مصر.

وقدم "حمادة"، عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحبك أكتر حاجة، وجمالها أوه لا لا، ومش هقول"، كما حرص على الترحيب بالفنانتين راندا البحيري ومنى ممدوح اللتان حرصتا على التواجد لحضور الحفل، وصعدت "راندا" على المسرح وقال حمادة إنه عمل معها عندما كانا صغارا في أغنية " كل ما أفكر فيك".

وقد تم تتويج كل من الأطفال التالي أسمائهم بلقب ملك وملكة جمال الأطفال:

محمد حسين محمد، وأسيل إبراهيم أحمد، وتالين حسن محمود، وجودي سعد حسن، وصالح جمعه عبدالستار، وعبدالرحمن محمود علي، وعلي سلامة أحمد، وعمر مراد عبدالعزيز، وملك أحمد ماهر.

المعروف أن الحفل كان من المفترض إقامته في مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب كورونا، مما جعل إدارة المهرجان تؤجل التصفيات النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز للظروف التي مر به العالم، بالرغم من أن المسابقة بدأت في الخامس من ديسمبر العام الماضي، وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة لا تزيد عن المائة يوم، وعلى مدار عام كامل أقيمت المسابقة لاختيار الأطفال من بين الآلاف الذين تقدموا للمشاركة، واستمرت فترة التصفيات لأكثر من 300 يوم.

وللظروف الاستثنائية تم اختيار 8 فائزين بدلا من ملك وملكة فقط، حيث أصبح التصويت على ثلاث ملكات وثلاث ملوك كما اختارت إدارة المهرجان بشكل عشوائي وصيف ووصيفة على الهواء عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" منذ أيام قليلة.