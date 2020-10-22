دبلوماسي سابق: مصر لديها قدرات على مساعدة الدول الأفريقية

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اهتمام مصر بأفريقيا مستمر، ولا بُد أن يستمر، لأن مصر لديها قدرات على مساعدة الدول الأفريقية في مجال التنمية، والتجمعات الأفريقية يجب أن تتضافر جهودها بشكل أفضل، ليكون هناك تكامل فيما بينها يغني عن الاحتياج للخارج.

وأضاف "الشويمي"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن التعاون بين الدول الأفريقية في مجال العلاج والدواء مهم جدا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في وقت سابق تقديم مليون جرعة لعلاج أفارقة مصابين بـ"فيروس سي" في دول القارة السمراء، بالإضافة إلى البعثات الطبية التي ترسلها إليها.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه بالنسبة للبنية التحتية فإن الرئيس يطالب أيضا بوجود شبكة طرق تساعد في حركة السلع بين الدول الأفريقية، والتعاون فيما بينها، وهناك مفوضيات مختصة في الاتحاد الأفريقي لكافة المجالات التي يمكن أن تنسق بين الدول الأفريقية، والاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن مصر عضو في منظمة "الكوميسا" التي تقدم تخفيضات ومزايا لإقامة المصانع، والرئيس السيسي سبق وأن دعا التجمعات الأفريقية للتعاون، ما يؤدي إلى تقدم يشمل جميع الدول وهي 33 دولة.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر في 2014 ووضع استراتيجة خاصة للتعامل مع دول القارة الأفريقية وذلك لأهميتها التاريخية واعتزاز القاهرة بانتمائها للقارة السمراء، فمؤخرًا قامت مصر برئاسة مجلس الأمن والسلم الدوليين وذلك نتيجة العلاقات القوية التي استردها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين مصر ودول القارة السمراء.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، على مستوى القارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تناولت التباحث حول التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الدول الأفريقية، وعلى جهودها لتطوير التكامل القاري والإقليمي، وكيفية تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، بهدف تجاوز الظروف الحالية، خاصةً من خلال دعم قدرات الصحة العامة ومواجهة الأوبئة في أفريقيا، وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يخص احتواء الجائحة.