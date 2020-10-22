أستاذ تمويل: التعاون بين مصر وقبرص واليونان زاد في عهد السيسي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، زاد التعاون بين مصر وقبرص واليونان، واتخذت الاجتماعات المكثفة بين الدول الثلاث أكثر من محور ومنها محور التعاون في مجالات السياحة والتبادل التجاري وتدفقات الاستثمارات.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة له عبر الفيديو مع برنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن مصر لديها احتياجات خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، كما تسعى لإحداث التكامل بشكل يحقق مصالحها عبر التقارب مع تلك الدول، ويجب الاستفادة من الدولتين بما تتمتعان به من مزايا متعددة كونهما من دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن منطقة شرق المتوسط بها الكثير من الموارد الطبيعية مثل الطاقة والغاز، وكلتا الدولتان قامتا بتدعيم مؤتمر شرق المتوسط حتى بات منظمة ذات صبغة عالمية.

وأكد أستاذ التمويل، أن مصر لها استراتيجية واضحة للعب دور هام كمحطة أساسية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وأصبح لديها فائض في مجال الغاز بشكل يعزز علاقتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وحينما يتوافر المزيد من الفائض في مجال الغاز سيساعد كثيرا في تقوية العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تقوية العلاقات الاقتصادية يقوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي، حيث إن منطقة شرق المتوسط يحدث بها تحرش من قبل دولة تركيا بشكل دائم.

وتابع: "العلاقات الاقتصادية تدعم العلاقات السياسية والعكس، وواضح أن درجة التأثير المتبادل بين الاقتصاد والسياسة مرتفع للغاية، ومنطقة الاتحاد الأوروبي مهتمة كثيرا بأمن شرق المتوسط، وفرنسا تقوم بدور كبير لأمن واستقرار تلك المنطقة في قضايا المناخ والتوترات العسكرية بين بعض الدول، وذلك التعاون يخدم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل".