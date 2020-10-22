أذربيجان تعلن السيطرة على بلدة وقرى متنازع عليها مع أرمينيا

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن جيش بلاده سيطر على بلدة والعديد من القرى في محافظة زنكيلان المتنازع عليها مع أرمينيا.

وأوضح الرئيس الأذربيجاني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم، أن البلدة التي تمت السيطرة عليها هي أق بند، وأن القرى المحررة هي كولو قيشلاق، ومالاتكيشين، وكند زنكيلان، وجينليك، وولي قولو بيكلي، وقرادره، وتشوبه دره، وتتار، وتيري، وأمير خانلي، وقارقولو، وتارتاز، ودلكلي في محافظة زنكيلان.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف، أعلن أول أمس، سيطرة قوات بلاده على مدينة زنجيلان الواقعة على الحدود مع أرمينيا جنوب إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، إضافة إلى 24 قرية في أربع مناطق في الإقليم.