رئيس التحرير

محمود مسلم

أذربيجان تعلن السيطرة على بلدة وقرى متنازع عليها مع أرمينيا

كتب:

أ.ش.أ
08:16 م | الخميس 22 أكتوبر 2020
الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن جيش بلاده سيطر على بلدة والعديد من القرى في محافظة زنكيلان المتنازع عليها مع أرمينيا.

وأوضح الرئيس الأذربيجاني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم، أن البلدة التي تمت السيطرة عليها هي أق بند، وأن القرى المحررة هي كولو قيشلاق، ومالاتكيشين، وكند زنكيلان، وجينليك، وولي قولو بيكلي، وقرادره، وتشوبه دره، وتتار، وتيري، وأمير خانلي، وقارقولو، وتارتاز، ودلكلي في محافظة زنكيلان.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف، أعلن أول أمس، سيطرة قوات بلاده على مدينة زنجيلان الواقعة على الحدود مع أرمينيا جنوب إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، إضافة إلى 24 قرية في أربع مناطق في الإقليم.

اقرأ المزيد:

أرمينيا: تركيا تعرقل تطبيق بيان موسكو حول الهدنة في كاراباخ

مجلس الأمن يطالب أرمينيا وأذربيجان باحترام وقف إطلاق النار

أذربيجان تتهم أرمينيا بإطلاق صواريخ باليستية باتجاهها

رئيس أرمينيا: تركيا تحاول تشكيل "شبكة شريرة" من المرتزقة والجهاديين