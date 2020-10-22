عاجل.. وزيرة الصحة: مبادرات السيسي تقلل نسب وفيات "الأمراض المزمنة"

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمصر، ستسهم في تقليل نسب الوفيات للمصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك حمايتهم تحسبا للموجة الثانية لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم الخميس، ممثلة عن جمهورية مصر العربية في الجلسة النقاشية تحت عنوان "التفكير فيما بعد الجائحة نحو تعاون جديد بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال الصحي"، والمنعقدة على هامش فعاليات المنتدى الدولي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بدولة إيطاليا، وذلك بحضور وزراء صحة كل من: (إيطاليا، وتونس، والعراق، وكردستان، وكينيا)، والدكتور كمال الغريبي، رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية.

وأكدت "زايد"، أهمية الحفاظ على تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين على أكمل وجه والاهتمام بالأمراض غير المعدية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى زيادة أعداد الوفيات بالأمراض غير المعدية خلال شهر مايو 2020 مقارنة بمايو 2019، بمختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استعرضت التجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة فور تحذير منظمة الصحة العالمية، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة بمصر بداية من شهر فبراير الماضي، وآلية عزل الحالات المصابة والتقصي والرصد للمخالطين، وكذلك التوسع في أماكن العزل عن طريق عزل الحالات البسيطة إكلينيكيًا بالفنادق ونزل الشباب، ثم تطبيق نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في مصر منذ بداية الجائحة، حيث تم إمداد القطاع الخاص ببروتوكولات العلاج المحدثة الخاصة بفيروس كورونا أولاً بأول، وكذلك التعاون بين المستشفيات الحكومية والخاصة في علاج بعض الحالات المصابة بالفيروس.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تعاون مصر مع الجانب الصيني من خلال شركتي "سينوفاك" و "سينوفارم" في إجراء التجارب الإكلينكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أهمية التعاون أيضًا بين القطاعين العام والخاص بمشروع آلية "كوفاكس" لإتاحة اللقاحات فور ثبوت فاعليتها وتوزيعها العادل بين الدول.