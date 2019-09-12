منذ توليه المهمة الشاقة، ظهر اهتمام الرئيس عبدالسيسي الكبير بقطاع الصحة، ووضعه ضمن الملفات الهامة التي انصب عليها تركيز الحكومات في عهده، ومن مظاهر اهتمام الرئيس السيسي بصحة المصريين، المبادرات الصحية التي أطلقها خلال العامين الأخيرين.

مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي

تحت شعار "100 مليون صحة" أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية، تستهدف المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في مختلف محافظات الجمهورية.

تستهدف الحملة الوصول إلى مصر خالية من فيروس "سي" بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة

في يوليو 2018، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي، مع ضرورة إنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة خلال 6 أشهر، ومضاعفة الموارد المحددة لها.

وبدأت وزارة الصحة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج قوائم انتظار العمليات الحرجة على نفقة الدولة، بإطلاق الموقع الإلكتروني https://we.smcegy.com، والخط الساخن رقم 15300 لتسجيل بيانات مرضى قوائم انتظار العمليات الحرجة.

وتم عن طريق المبادرة عقب انتهاء مرحلتها الثانية، إجراء 232 ألفا و633 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجاري، في 9 تدخلات جراحية، هي: "قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة"، كما تم تحويل 3767 حالة إلى علاج دوائي، وبلغ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة 305 مستشفيات من الجهات المشاركة المختلفة.

حملة "عنيك في عنينا"

في فبراير 2018، انطلقت مبادرة "عنيك في عنينا" من مؤسسة "صناع الحياة"، تحت رعاية مجلس الوزراء، مستهدفة الوصول لأكثر من 100 ألف مواطن خلال عام 2018، وتقديم أكثر من 20 ألف نظارة طبية، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للمصابين بمسببات العمى.

وأصدر الرئيس قرارًا بتخصيص مليار جنيه من أموال صندوق "تحيا مصر" لدعم مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى في مصر.

مبادرة المستشفى النموذجية

في يوليو أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للمستشفيات النموذجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع البدء في تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين ويتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل المحافظات؛ للمساهمة في إحداث طفرة وتحسن ملموس في المجالات الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق "الإصلاح الصحي".

مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة

شهدت الفترة الماضية، منذ ديسمبر 2018، تعاونا بين وزارتي الصحة والتعليم، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، التي تستهدف فحص 12.5 مليون طالب ابتدائي، وتشمل المبادرة كل مدارس مصر ومن ضمنها المدارس الدولية.

مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

في يناير الماضي، أعلنت سهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ بناءً على مبادرة رئاسية، التي تستهدف فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية، كما تستهدف توعية وتعريف السيدات بين 18 و40 عامًا بكيفية إجراء الفحص المبدئي والدوري للكشف المبكر عن أورام الثدي.

مبادرة نور حياة

وفي شهر يناير الماضي، أطلق السيسي مبادرة "نور حياة"، لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، التي تستهدف الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية، ومليونين من الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.

المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

وفي مطلع سبتمبر لجاري، انطلقت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع بين المواليد الجدد، وذلك من خلال فحص السمع روتينيًا وإجباريًا لحديثي الولادة، لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.

المبادرة تُلزم أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال، وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامي على المواليد بدءاً من ذلك اليوم وسوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.