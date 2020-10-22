فرنسا توسع نطاق حظر التجول لـ38 منطقة إضافية بسبب كورونا

قررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، توسيع نطاق حظر التجوال المفروض على 16 منطقة ليشمل 38 منطقة إضافية ابتداء من ليل يوم غد الجمعة، لمدة 6 أسابيع.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس في مؤتمر صحفي: "قررنا فرض حظر التجوال على 38 منطقة إضافية والفيروس ينتشر اليوم على كامل الأراضي"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "ابتداءا من منتصف ليل الجمعة، سيشمل حظر التجوال 54 منطقة أي قرابة 46 مليون مواطن وسيطبق من الساعة الـ 9 مساء لغاية الـ 6 صباحا وذلك لمدة 6 أسابيع".وحذر كاستيكس من خطورة الوضع الصحي، قائلا إن أوروبا تعيش اليوم موجة ثانية، مشيراً إلى أن "الوضع الصحي في فرنسا يتدهور الأسبوع تلو الآخر وعدد المصابين يرتفع".

وأشار إلى أن عدد المصابين تضاعف خلال الأسبوعين الأخيرين، ما أدى إلى خلق ضغط كبير على أقسام العناية الفائقة، حيث تخطى عدد المصابين بكورونا في العناية الفائقة نسبة الـ50 بالمئة من مجمل أسرة الإنعاش في بعض المناطق.

وعبر كاستيكس عن خشيته من تفاقم الوضع قائلاً: إن "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة جدا وستشهد ارتفاعاً في أعداد الوفيات"، داعياً المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وتدرس فرنسا، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى منتصف شهر فبراير المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، أمس، إن مزيدًا من المناطق في البلاد ستدخل ضمن حالة التأهب باللون الأحمر، في إشارة إلى الفئة الأكثر خطورة من حيث انتشار الفيروس، ما يعني أن تلك المدن ستشهد فرض حظر تجوال.

وأشار المتحدث إلى أن نسبة غرف الطوارئ بالمستشفيات في بلاده بالوقت الحالي في حدود 40% من طاقتها؛ نظرًا للتدفق الكثيف لمرضى كوفيد-19.