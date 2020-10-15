عاجل.. فرنسا تسجل أعلى معدل إصابات في أوروبا منذ ظهور كورونا

أعلنت فرنسا، اليوم، تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس "كوفيد-19" في يوم واحد، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أوروبا منذ ظهور الوباء.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، نشر 12 ألف شرطي لفرض حظر التجول في المدن الكبرى في أنحاء فرنسا اعتبارًا من يوم السبت.

وقال إن الشرطة لن تطبق "قاعدة الستة" على التجمعات الخاصة، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وتتضمن فرض حظر تجول ليلي لمدة شهر في باريس و8 مدن كبيرة، لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 26 ألفا و896 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، أن إجمالي عدد الإصابات حتى الآن وصل إلى 718 ألفا و873 حالة مؤكدة منذ ظهور الجائحة.

وأضافت أنه جرى تسجيل 54 حالة وفاة إضافية الجمعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفا و630 حالة.

ومن المقرر دخول أربع مدن فرنسية هي "ليل" و"جرونوبل" و"ليون" و"سانت-إتيان" إلى دائرة التأهب الأقصى، وفرض قيود صحية جديدة، والتي ستؤدي بدورها إلى إلغاء سباق "باري-روبيه" للدراجات الهوائية والذي كان من المقرر إقامته في 25 أكتوبر الجاري.

وفي المنطقة الباريسية، طلبت هيئة الصحة المحلية من المستشفيات والعيادات تعبئة كافة مواردها تحسبا لتدفق كبير لمصابي كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن تلك الإجراءات يبدأ تنفيذها من يوم السبت المقبل، مؤكدا: "لا عودة لفرض الإغلاق العام في فرنسا".

وأضاف: "كورونا يشكل خطرًا عليك، لكن الأمر يحمل أيضًا خطرًا كبيرًا وهو عدوى الآخرين".

واعتبارًا من اليوم الخميس، ستقتصر التجمعات المسموح بها على خمسة أفراد، ويمكن حضور الأفراح وحفلات التعميد بما لا يتجاوز 50 شخصًا بينما ستحظر إقامة الاحتفالات في الجامعات.