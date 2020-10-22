"العامة للاستعلامات" تتابع تغطية المراسلين الأجانب لانتخابات النواب

أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كل التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.

ويبلغ عدد المراسلين 570 مراسلاً، يمثلون عدد 166 مؤسسة إعلامية، تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم، لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

وستختص غرفة العمليات بحل كل المشكلات، التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب أثناء تغطياتهم الاعلامية باللجان الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات.

وسيقوم العاملون بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب بتسليم المراسلين تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عملهم الميداني من خلال تكليف مرافقين من المركز للتأكد من تسهيل كافة العقبات التي قد تواجههم.

انتخابات المرحلة الأولى بـ14 محافظة على مستوى الجمهورية

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس النواب 2020، في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري والـ25 ومن نفس الشهر، للمرحلة الأولى في محافظات "الجيزة وسوهاج والأقصر وقنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد والبحيرة ومطروح والإسكندرية".

وتعقد الجولة الثانية للانتخابات على مقاعد نظامي "القوائم والفردي"، خلال يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بمحافظات "القاهرة والمنوفية والغربية والشرقية ودمياط وبورسعيد والسويس والاسماعلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والشرقية والدقهلية والقليوبية".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الاستعداد التام لانتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدة أن هناك تواصل مستمر مع المحافظات التي تجرى بها انتخابات الجولة الأولى، لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بمجابهة كورونا فيروس.