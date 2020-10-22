عاجل.. القوات المسلحة تعلن معاونة "الداخلية" بـ"تأمين انتخابات النواب"

اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للإنتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين إنتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم إنطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى .

يأتي ذلك فى إطار إستعدادات القوات المسلحة للمساهمة فى تأمين إنتخابات مجلس النواب 2020 .

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الإنتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة فى التأمين ، وتجميع الإحتياطات وعناصر الإنتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية ، والتأكيد على إستعدادها التام لتنفيذ عملية الإنتشار الأمنى للتصدى لأى أعمال عدائية قد تؤثر على إنتظام العملية الإنتخابية ، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية فى حالة المواقف الطارئة .

حيث تشترك القوات المسلحة فى تأمين الإنتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية و المناطق العسكرية المقرر إجراء المرحلة الأولى فى نطاقها، وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكافة التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال المساهمة فى تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان ، حتى تخرج العملية الإنتخابية بالمظهر المشرف والذى يليق بشعب مصر العظيم.