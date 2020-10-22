وزير الصحة النمساوي: إصابات كورونا زادت 35% خلال أسبوع

أكد وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر أن الاصابات الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد زادت بنسبة 35 في المائة في غضون أسبوع واحد، كما زاد مرضى كورونا بالمستشفيات بنسبة 50 في المائة، كما زادت نسبة الإشغال في وحدات العناية المركزة بنسبة 35 في المائة.

وقال وزير الصحة النمساوي، في تصريح صحفي اليوم، إن المقياس الدولي الخاص بعدد الاصابات لكل مائة ألف نسمة سجل في النمسا 118 حالة على مدى أسبوع، بينما سجل في ألمانيا 55 حالة والمجر 87 حالة وإيطاليا 115 وسلوفاكيا 172 حالة وسلوفينيا 254 حالة والتشيك 563 حالة.

وأضاف: "يجب أن نحاول الآن بكل قوتنا لتحقيق الاستقرار مرة أخرى ووقف النمو القوي الحالي"، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتزام معايير الوقاية والنظافة اضافة الى تكثيف الاختبارات السريعة .