فيروس كورونا في معرض فني بين النمسا ونقابة التشكيليين

تستضيف نقابة الفنانين التشكيليين، معرضا للفنانة النمساوية باربارا فيليب، الذي يقام بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، ويفتتح فى السابعة مساء الأربعاء 30 سبتمبر.

يضم المعرض 40 عمل فني، تصور الإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول، للحد من انتشار فيروس كورونا، التي لفتت نظر الفنانة باربارا فيليب، فعبرت عن انفعالتها، التى تولدت نتيجة ما أحدثته الجائحة من إغلاق للحدود والمتاجر، وفرض العزلة الاجتماعية بين البشر، وغيرها من المظاهر الاستثنائية التى طرأت على الحياة فى العالم.

ويعقب الافتتاح، لقاء مع الفنانة باربارا فيليب عبر شبكة الانترنت، تتواصل خلاله مع الضيوف وتروى تجربتها الفنية للحاضرين.

يشار إلى أن باربارا فيليب فنانة تشكيلية نمساوية، تعمل بهولندا والنمسا، درست بأكاديمية الفنون الجميلة بفيينا وباريس، أقامت العديد من المعارض الخاصة، فى مختلف مدن العالم، منها فيينا وأمستردام ودبلن، تتميز بأسلوب خاص فى التعبير عن التحولات، التي تحدث في العالم ومدلولاتها بصورة تجريدية.