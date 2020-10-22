خبير دستوري: غرامة الـ"500 جنيه" حال عدم المشاركة بالانتخابات قانونية

قال الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، إن المشاركة في ماراثون الانتخابات البرلمانية، واجب وطني ودستوري، يقع على كل مواطن مصري، يحق له التصويت وإبداء الرأي وأختيار ممثله، مؤكدا الدستور وصفه بأنه واجب وحق معا، بمعنى أن الطبيعة القانونية للانتخاب، حق وواجب بالتتابع من رأيي الشخصي.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من يتقاعس أو يتخلف عن أداء الواجب الوطني في الانتخابات، يجب المسألة له قانونيا، مشيرا إلى أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لـسنة 2104، نصت على: "يعاقب بعقوبة الغرامة التي لا يتجاوز حدها الأقصى 500 جنيه، من يتخلف عن الانتخاب بغير عذر مقبول"، مؤكدا أن التخلف أو الامتنتاع، هو بمثابة جنحة، قائلا: "الجنحة هي المخالفة والجريمة التي يعاقب عليها، وتصل لـ500 جنيه كحد أقصى"، وذلك مالم يكن لدي المواطن الناخب عذر مقبول .

صلاح فوزي: الغرامة تسري للمتخلف دون عذر.. والـ"500 جنيه" "حد أقصى"

وناشد فوزي، المواطنين بضرورة مباشرة أهم الحقوق السياسية لهم وهو حق الاقتراع و الانتخاب لمن يمثلهم، لما له من دور في تشكيل السلطة التشريعية، وبالتالي يجب على جميع المواطنين، استخدام هذا الحق الانتخابي، والمشاركة في الانتخابات، واختيار من يرأه مناسبا، ويجب ألا يفرط في حقه الدستوري في الطبيعة الأساسية، قائلا: "الحق العمده في طائفة الحقوق السياسية هو حق الانتخاب، ومن ثم المساهمة في تشكيل النواب".

وينطلق السبت والأحد المقبلين انتخابات مجلس النواب 2020، للمرحلة الأولى في محافظات "الفيوم والبحر الأحمر وأسوان الجيزة وسوهاج والأقصر والبحيرة ومطروح والإسكندرية وقنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والوادي الجديد"، وبدأت وزارة الصحة بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة المرض.