رئيس "الرعاية الصحية": عدد المسجلين في "التأمين الشامل" بمحافظات المرحلة الأولى وصل 3 ملايين مواطن

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عدد المسجلين فى منظومة التأمين الشامل بجميع محافظات المرحلة الأولى الـ6، منذ بداية التشغيل التجريبى وحتى الآن، أكثر من 3 ملايين مواطن، وأكد «السبكى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن تكلفة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى الخمس تصل إلى 43.5 مليار جنيه، وأشار إلى قرب التشغيل التجريبى للمنظومة فى محافظة الأقصر، ومن المقرر البدء بـ20 وحدة ومركزاً و4 مستشفيات، وجارٍ عمل التوعية والتسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، مؤكداً استمرار العمل فى مشروع التأمين رغم أزمة «كورونا».. وإلى تفاصيل الحوار.

نظام التأمين يقوم على أساس إلزامى وتكافلى اجتماعى.. والدولة تتحمل أعباء غير القادرين.. ونواجه تحدياً لرفع وعى المواطن بالخدمة

بداية ما أهم المحافظات التى سيتم إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بها؟

- يطبق قانون التأمين الصحى الشامل على 6 مراحل ليتم تعميمه بجميع المحافظات بحلول عام 2032، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات: (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس)، وهى المرحلة القائمة حالياً والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فعلياً يوم 26 نوفمبر 2019 فى محافظة بورسعيد كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة، تشمل أكثر من مائة مليون مصرى وفق أحدث المعايير الدولية. ويقوم نظام التأمين الصحى الشامل الجديد على أساس إلزامى وتكافلى اجتماعى تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين، كما يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات، فيما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التسجيل ومنح الاعتماد والجودة والرقابة على المنشآت الصحية التى يتم من خلالها تقديم الخدمة لمنتفعى نظام التأمين الصحى الشامل الجديد. ويستمر العمل على قدم وساق لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد حتى أثناء وجود أزمة فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك للمسئولية الوطنية أمام الدولة المصرية للانتهاء من المشروع تحت أى ظروف، وضمان الانتهاء من خطوات المشروع وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة، حيث تستمر عمليات تجهيز الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات المقرر إدخالها المنظومة الجديدة لتؤدى الخدمة للمنتفعين، كما تستمر عمليات تسجيل المواطنين فى باقى محافظات المرحلة الأولى المقرر تطبيق التأمين الصحى الشامل بها وهى: (الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس)، تمهيداً للتشغيل التجريبى للمنظومة فيها، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد، التى انطلقت بها المنظومة شهر يوليو من العام الماضى، فيما تستمر أيضاً عمليات تدريب القوى البشرية بجميع محافظات المرحلة الأولى فى إطار خطط تنفيذ المشروع والاهتمام بالقوى البشرية باعتبارها إحدى الركائز المهمة لتنفيذ المشروع، وباقى محافظات المرحلة الأولى الخمس حالياً وهى: (الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس) تعمل على تسجيل المواطنين فى المشروع، حيث بلغ عدد المسجلين بجميع محافظات المرحلة الأولى الست: «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس» منذ بداية التشغيل التجريبى للمنظومة فى يوليو من العام الماضى وحتى الآن أكثر من 3 ملايين مواطن، وتحديداً (3 ملايين و141 ألفاً و500 مواطن)، تفاصيلهم كما يلى: بورسعيد 603 آلاف مواطن، الأقصر 800 ألف مواطن، الإسماعيلية 936 ألف مواطن، أسوان 548 ألف مواطن، جنوب سيناء 78 ألف مواطن، السويس 176.5 ألف مواطن، وقد بدأ تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد منذ شهر يوليو من العام الماضى، فيما سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظتى (الأقصر والإسماعيلية) قريباً، تليها باقى محافظات المرحلة الأولى: (أسوان وجنوب سيناء والسويس) تباعاً.

د. أحمد السبكى لـ"الوطن": التشغيل التجريبى للمنظومة ينطلق قريباً بتكلفة 43.5 مليار جنيه

وما التكلفة المالية للمنظومة بهذه المحافظات؟

- تبلغ تكلفة باقى محافظات المرحلة الأولى الخمس من مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وهى محافظات الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس (43.51 مليار جنيه)، حيث تشمل تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وتكلفة التشغيل، وتكلفة الميكنة، لجميع المنشآت الصحية فى هذه المحافظات، حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية (28.4 مليار جنيه)، فيما تبلغ تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية (7.410 مليار جنيه)، وتبلغ تكلفة التشغيل (2.7 مليار جنيه)، بينما تبلغ تكلفة الميكنة (5 مليارات جنيه)، وذلك بإجمالى 43.51 مليار جنيه مصرى، وبطريقة أخرى تبلغ التكلفة الإجمالية للتأمين الصحى الشامل الجديد من «البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية والتشغيل» فى محافظة الأقصر (9.625 مليار جنيه)، ومحافظة الإسماعيلية (10.125 مليار)، ومحافظة أسوان (12.300 مليار جنيه)، ومحافظة جنوب سيناء (3.280 مليار)، وأخيراً محافظة السويس (3.180 مليار)، وذلك بالإضافة إلى (5 مليارات) تكلفة الميكنة بجميع محافظات المرحلة الأولى، لتصبح بذلك تكلفة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى الخمس (43.51 مليار جنيه).

وما استعدادات افتتاح منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الأقصر؟

- نحن فى مرحلة التجهيزات النهائية للمنشآت الصحية بالأقصر، وذلك استعداداً لبدء التشغيل التجريبى بها، ومن المقرر أن نبدأ بـ20 وحدة ومركزاً و4 مستشفيات فى هذه المرحلة، وجارٍ عملية التوعية والتسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، والتحول الرقمى للخدمات، والتدريبات للقوى البشرية لرفع كفاءتها وتأهيلها للعمل داخل المنظومة، كما تتميز المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر بالبنية التحتية المعلوماتية، وربطها مع مشروع البنية المعلوماتية المصرى، الذى يعطى صلاحيات أوسع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى الحصول على البيانات الموثوقة والمحدثة عن المنتفعين عند تسجيلهم بالمنظومة، مع ضمان تأمين بياناتهم، وهو ما تم بناء على الثقة فى المنظومة.

وماذا عن عدد المنشآت الطبية المستهدف تطويرها فى محافظة الأقصر؟ وهل تم الانتهاء من أعمال التطوير بشكل كامل؟

- المنشآت الطبية المقررة لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر (59) وحدة ومركزاً، بالإضافة إلى (7) مستشفيات، وكما أوضحنا سابقاً يتم تجديد ورفع كفاءة جميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التى ستعمل داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة وفقاً لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية، كما يتم تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد، الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظة الأقصر، وسنبدأ بتشغيل 20 وحدة فى مرحلة التشغيل التجريبى، إضافة إلى 4 مستشفيات.

وما الاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى الإسماعيلية؟

- قيمة تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية بلغت 7.7 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى الإسماعيلية فى مرحلة التشغيل التجريبى 525 مليون جنيه، وذلك بإجمالى تكلفة 10.125 مليار جنيه، ويتم على قدم وساق متابعة استمرار أعمال جاهزية المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بالإسماعيلية، ومتابعة أعمال التطوير سواء الإنشائية أو التجهيزية، البالغ عددها 16 وحدة ومركزاً صحياً، بالإضافة إلى 4 مستشفيات من المقرر دخولها مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى الإسماعيلية، ومن المقرر أن 54 وحدة ومركزاً صحياً و12 مستشفى جارٍ تطويرها للدخول ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية؛ وذلك لتغطية جميع أرجاء المحافظة، كما يتم تجهيز مجمع الإسماعيلية الطبى، الذى تبلغ تكلفة الإنشاءات والتطويرات والتجهيزات الجديدة له 582 مليون جنيه مصرى، حيث يضم 9 مبانٍ تخصصية لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية فى مختلف التخصصات الطبية، مثل باطنة، رمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء وتوليد، قسطرة القلب، جراحة مخ وأعصاب، جراحة عظام، غسيل كلوى، علاج طبيعى.

الخدمة الصحية

من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل قمنا بتغيير شكل تقديم الخدمة الصحية من الذهاب مباشرة للمستشفى إلى وضع آلية للإحالة لمستويات الخدمة الثلاثة، فكان هناك تحدٍ كبير لرفع وعى المواطن بطريقة تقديم الخدمة الجديدة وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتسهيل الإحالة من خلال منظومة التحول الرقمى، وهذا كله تطلب منا عمل حملات توعية بطرق تقديم الخدمة داخل المنظومة، وذلك لكى يتم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بشكل أيسر وأسرع.