مكافأة مالية لمن يرشد عنها.. تفاصيل عودة "بجعة" من الخطف في الدقهلية

فرحة كبيرة بين أهالي مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية بعودة "بجعة" من الخطف، بعد أن تعرضت للسرقة من أمام محل لبيع الأسماك، اشتهر في المدينة باسم "محل البعجة" قبل عامين.

بدأت الواقعة بنشر محل لبيع الأسماك علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبرا باختفاء "البجعة" وبعدها نشر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة لمجهول أثناء سرقتها.

"حركات البجعة الظريفة جذبت المترددين على المحل، حتى أن البعض يصطحب أطفاله للمحل لإلتقاط الصور معها" هكذا روى "طارق شعبان" صاحب المحل، اعتياد الزبائن على وجود البعجة، لافتًا إلى شرائها من بورسعيد قبل عامين، وكانت سببًا في شهرة المحل الذي أطلق الأهالي عليه "محل البجعة".

وأضاف: "البجعة منحت المحل روحًا خاصة، واعتاد عليها أهل المنطقة، وباتت تتجول بين المحل وصيدلية ومحل ملابس بالمنطقة، إلى أن فوجئنا يوم الثلاثاء الماضي باختفائها وعدم وجودها في الشارع، وبحثنا عنها في المنطقة، وبمراجعة كاميرات المراقبة اكتشفنا سرقتها" وأشار إلى إعلانه عن مكافأة مالية لمن يرشد عنها: "ظهر حب الناس الحقيقي لها وهم يبحثون عنها بعد سرقتها".

"تأثرت كثيرا لغيابها، واعتبرها مثل طفل من أطفالي لا يعوضني شيء عنها، كذلك تلك البعجة لن تعوضني أي بجعة أخري عنها" هكذا وصف سيد شومان، شريك صاحب المحل، مشاعره حيال فقدها، متابعًا: "لم أتوقع كل هذا التفاعل من الناس، ومؤخرًا وجدنا اتصالًا من منطقة "عصفور" بجمصة يؤكد أن البعجة هناك، وهدأنا بعد أن تأكدنا أنها بخير".

ولفت إلى أن أحد الشباب تدخل كوسيط لإرجاع البعجة: "بالفعل ذهبنا إلي منطقة عصفور، والتقينا بالشاب ووجدنا البعجة معه، وسلمناه مبلغ المكافأة، وعادت إلي المكان وسط فرحة كبيرة بين أهالي المنطقة".

وأضاف أنها لا تأكل إلا السمك الكبير، وتأكل مرة كل 6 ساعات، وتشرب بعدها، وتعرفت علي جميع من في المحل، وتحس دائمًا بحضورهم.