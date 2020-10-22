اضبط الوقت.. "الكهرباء" تقدم 10 إرشادات لتجنب الدخول في الشريحة الأعلى

قدمت الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عددًا من النصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع، لتجنب الخروج من الشرائح المدعومة من الدولة، والدخول في الشريحة الأعلى.

وترصد "الوطن" النصائح الواجب اتباعها لتجنب خروجك من الشرائح المدعومة من الدولة، والدخول إلى الشريحة الأعلى، وفقًا لما أعلنته الشركة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

نصائح لتجنب الدخول في شريحة الكهرباء الأعلى

1ـ عدم التلاعب نهائيًا في غطاء العداد حتى لا يُفصل العداد.

2ـ التأكد من وجود رصيد كافٍ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.

3ـ يعطي العداد إنذارات في حالة وصول الرصيد 10 جنيهات، تعطي لمبة الرصيد لونًا أحمر، وهي أقصى لمبة على اليمين.

4ـ يفضل الشحن في أول أسبوع من الشهر عند شريحة واحدة.

5ـ آخر أسبوع في الشهر يفضل توفير الطاقة على قدر المستطاع نظرًا لكون المستهلك على أعلى شريحة له.

5ـ تأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت بالعداد.

6ـ في حالة كانت الكارت به مشكلة، ولا يقبل الشحن، يتوجه المستهلك إلى شركة الكهرباء التابع لها، ويستبدل في حالة تلفه.

7ـ في حالة فصل العداد إنذار وعدم وجود الكارت في هذه اللحظة، يمكن إدخال كارت فيزا، أو بطاقة رقم قومي، لحين إحضار كارت الشحن الخاص بالعداد.

8ـ في حالة فتح غطاء العداد ستدفع غرامة فتح الغطاء طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

9ـ في حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ80 أمبيرًا يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، ولو تكرر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولابد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددًا.

10ـ يمكن معرفة الرصيد المتبقي والوقت والتاريخ، والاستهلاك الشهري من خلال استخدام الزر الضاغط.